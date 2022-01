Šafránková (SPD): Jsme na straně živnostníků, které vláda ignoruje

reklama

Snažila jsem se to zdůraznit i ve svém projev u před hlasováním o důvěře vlády Petra Fialy a tzv. Pětikoalice, protože programové prohlášení této vlády se našemu živnostenskému stavu překvapivě moc nevěnuje. My v SPD naopak podporu této společenské skupiny považujeme za velmi klíčovou, a to nejen v oblasti sociální politiky. I když speciálně tam je to velmi důležité a je nutné tam v tomto smyslu učinit některé důležité kroky.

I živnostníci mají svá sociální práva!

V prohlášení vlády nám totiž absolutně chybí zejména právě absence jakékoli zmínky o vztahu sociálního systému k našim živnostníkům, což považujeme za neodpustitelné, zejména pak v souvislosti s likvidačními dopady vládních omezujících (tzv. koronavirových) opatření v posledních dvou letech na tuto skupinu občanů.

Zde především platí, že stát musí dát všem živnostníkům možnost dosáhnout na důstojné starobní důchody - a to kombinací různých nástrojů. Jde například o snížení jejich zdanění a odvodového zatížení a o podporu veškerých individuálních způsobů zajištění na stáří, nejen doplňkového penzijního pojištění a spoření, ale třeba i životního pojištění či stavebního spoření a hypotečních úvěrů směřujících k pořízení si vlastního bydlení.

„Covidová“ krize rovněž ukázala nutnost zavedení plošného nemocenského pojištění pro živnostníky bez zvyšování povinných odvodů (prostřednictvím restrukturalizace procentních poměrů mezi jednotlivými složkami sociálního pojištění), které musí zahrnovat, kromě práva na tzv. nemocenskou (příjem v době léčení nemoci či úrazu), i právo na vyplácení ošetřovného v případě péče o nemocné děti.

Všechny tyto návrhy jsou součástí dlouhodobého programu SPD.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

Chceme rozšířit přístup k paušální dani

Co se týče zmíněného snížení daňového zatížení našich živnostníků, v minulém týdnu jsem podala návrh na změnu zákona o daních z příjmu, který se týká rozšíření přístupu osob samostatně výdělečně činných k možnosti odvádět tzv. paušální daň. Tak, aby tento způsob zdanění mohlo využívat mnohem více živnostníků než dnes. Čímž, mimo jiné, podpoříme, zlevníme a zjednodušíme živnostenské podnikání jako takové.

Konkrétně navrhuji zvýšení hranice ročních příjmů živnostníků pro možnost platit daň z příjmu a povinné pojistné odvody jednou pevnou částkou v tzv. paušálním režimu z jednoho na dva miliony korun.

Naši živnostníci si po dvou letech tvrdých opatření, která omezují a ničí jejich podnikaní, jednoznačně zaslouží významnou a hlavně opravdu efektivní pomoc státu, která zabrání zániku dalších živností a která rovněž podpoří poctivě pracující drobné podnikatele. To současně pomůže zachránit tisíce pracovních míst, protože naši živnostníci jsou v mnoha případech zaměstnavateli dalších českých občanů, což si často málokdo pořádně uvědomuje.

Na rozdíl od nové vlády Petra Fialy odmítáme s tímto návrhem čekat (třeba i několik let) na to, až nám Evropská unie (resp. Evropská komise) „milostivě“ dovolí zvýšit limit pro povinnou registraci živnostníků k platbě DPH rovněž na dva miliony korun a tímto našim návrhem rovnou umožňujeme vstup do paušálního daňovému režimu všem živnostníkům, kteří jsou plátci DPH, jestliže jejich roční příjmy nepřesáhnou dva miliony korun. Živnostníci – plátci DPH totiž dnes danit paušálním způsobem nemohou, což považujeme za diskriminační.

Boj za spravedlivé kompenzace

Ve své poslanecké a legislativní práci jsem za práva a zájmy našich živnostníků bojovala i po celou, již téměř dvouletou, dobu, kdy se průběžně jednalo o nejrůznějších kompenzacích za omezení podnikání a uzavření jejich provozoven v důsledku epidemie.

Šlo zejména o boj o podobu tzv. kompenzačního bonusu a jeho parametrů – aby na něj dosáhli skutečně všichni živnostníci, kteří byli těmito opatřeními zasaženi a jejichž práva bývalá vláda často ignorovala. Například v tom smyslu, aby na tyto kompenzace měli nárok i živnostníci na tzv. vedlejší výdělečnou činnost, tedy např. starobní a invalidní důchodci a studenti, a dále také ti živnostníci, kteří pracují na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti. Anebo o, také úspěšné, prosazení nároku živnostníků na mimořádné ošetřovné při péči o děti v době uzavření škol a školek.

Leccos se mi ovšem, bohužel, prosadit nepodařilo. Snad nejvíce mne mrzí, že neprošly dva mé návrhy zákonů, jejichž cílem bylo odpuštění povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění všem živnostníkům postiženým vládními omezujícími opatřeními na celý rok 2021, což by jim pomohlo opravdu velmi citelně – a mnohým z nich by to umožnilo jejich podnikatelské „přežití“. Někdejší vládní strany - ANO, ČSSD a KSČM – však návrh zablokovaly.

Co se týče další pomoci drobným podnikatelům, za velký úspěch považuji schválení mého návrhu na snížení povinné výše ročního obratu pro vznik nároku na kompenzační bonus u společníků eseróček – z vládou navrhovaných 180 000 Kč na 120 000 Kč. To skutečně pomohlo, jak vím z ohlasů z praxe a z terénu, stovkám malých českých firem k přístupu ke státní finanční pomoci – a jsem na to velmi hrdá.

Na druhé straně – ani na tři pokusy se mi nepodařilo, kvůli odporu většiny poslanců z konkurenčních stran – prosadit, aby nárok na kompenzační bonus pro eseróčka měli všichni společníci všech těchto společností s ručením omezením, kterým bylo v rámci nouzového stavu znemožněno, anebo výrazně omezeno, podnikání. Nejen společníci maximálně dvoučlenných eseróček.

Nic nekončí, pokračuji v práci

Ale nic nekončí, naopak. I v tomto volebním období bude tvořit boj za oprávněné sociální zájmy českých živnostníků důležitou součást mé poslanecké agendy. Zvláště, když vidíme, že postoj nové vlády k nim nebude zrovna příliš příznivý, o čemž svědčí například ukončení programu Antivirus, který pomáhal udržet pracovní místa v privátní sféře zasažené omezením podnikání. A když ministerstvo průmyslu i celá vláda přistupují velmi laxně k pomoci živnostníkům a firmám postiženým stáále pokračujícími omezujícími opatřeními, zejména v oblasti služeb.

Dne 31. ledna, zatím zcela bez náhrady, končí období, za které je možné žádat tzv. kompenzační bonus z důvodu propadu tržeb v souvislosti s omezením podnikání, a dodnes nebyly vyhlášeny výzvy k přijímání žádostí o finanční kompenzace v posledních dvou funkčních programech ministerstva průmyslu a obchodu na pomoc podnikatelům - COVID-Nepokryté náklady a Covid 2021.

Interpelovala jsem kvůli tomu ve Sněmovně ministra průmyslu a obchodu Síkelu, ale nadal mi uspokojivou a konkrétní odpověď. A to na i na otázku, jak hodlá jeho ministerstvo a vláda pomoci českým živnostníkům a firmám zasaženým astronomickým růstem cen elektřiny a plynu. Protože pokud je odběr elektřiny či plynu veden v režimu místa podnikání, nikoli soukromého místa k bydlení, nelze využít ani hypotetickou možnost požádat o příspěvek na bydlení, a hlavně o to, že ceny energetických komodit jsou u odběrných míst určených k podnikání mnohem vyšší než v nemovitostech určených k bydlení - a jejich poslední růst už je pro mnohé podnikatele likvidační.

Važme si našich živnostníků a podnikatelů, kteří jsou onou pověstnou „solí země“, motorem jejího hospodářství a zaměstnanosti a základní oporu systému veřejných daňových příjmů!

