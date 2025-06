Šafránková (SPD): Příspěvek nyní stačí na 5,5 hodiny péče

Děkuji vám za slovo, vážená paní místopředsedkyně,

kolegyně, kolegové. Asi jistě všichni moc dobře víte, jak dlouhodobě a několik let skutečně tady bojuji za to, aby se zvýšil příspěvek na péči v I. a II. stupni závislosti pro lidi se zdravotním postižením. Už v minulém volebním období jsem to navrhovala, bylo to shozeno pod stůl s předchozí vládou, toto volební období jsem o to také značně usilovala, protože to, co se děje lidem, kteří nezvládají až čtyři základní životní potřeby, což jsou lidé právě v I. stupni závislosti, kteří si nemohou dovolit adekvátní péči, je naprostá, ale naprostá nehoráznost.

A já musím říct, že pokud se tento příspěvek opravdu takto dále nezvýší, tak tito lidé budou mít ještě více zdravotních problémů, než mají, protože oni tu péči potřebují. Takže prosím a apeluji na vás, abyste podpořili mé pozměňovací návrhy.

Já jenom namátkou uvedu, že v I. stupni závislosti ze současných 880 korun zvyšuji na 2 700 a vysvětlím vám proč. Dělám to z toho důvodu, že zhruba před 12 lety byl příspěvek na péči v tomto stupni 2000 korun, 2000 korun, dneska je 880. Potom za pana Drábka se to snížilo na osm stovek a následně zvýšilo o 80 korun. V té době cena péče byla úplně někde jinde, dneska stojí 150 korun zhruba, takže si dovedete spočítat, že současný příspěvek vystačí pouze na směšných 5,5 hodiny péče.

Takže já se vás chci zeptat, komu z vás by stačilo, kdybyste se mohli třeba jenom třikrát za měsíc vysprchovat, kdyby vám s tím někdo pomohl, nebo kdyby vám někdo pomohl takhle málokrát s tím, abyste se mohli důstojně najíst? Asi nikdo, že? Tak se prosím konečně zamyslete a zvyšte příspěvek na péči těmto lidem, kteří tu pomoc skutečně potřebují.

Děkuji.

