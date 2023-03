Šafránková (SPD): Vláda chce opět poškodit rodiny s malými dětmi

reklama

Proto jsem už v loňském roce navrhla jeho zvýšení o 60 000 korun (což odpovídalo tehdejší úrovni kumulovaného růstu cen) - a dnes je už, vzhledem k pokračujícímu růstu inflace, na místě jeho navýšení minimálně o 100 000 korun.

Fialova vláda a minstr práce a sociálních věcí Jurečka nejsou schopni - anebo nechtějí - předložit vlastní návrh zvýšení rodičovského příspěvku. A veškeré naše návrhy na pomoc rodinám s nejmenšími dětmi zároveň blokuje.

Je to klasický příklad jejího asociálního charakteru.

Útok Evropské unie a Fialovy vlády na rodiny

Vláda tedy pomoci rodinám s dopady drtivé inflace pomoci nechce, ale jinou úpravu rodičovského příspěvku chystá.

A to úpravu velmi špatnou a škodlivou.

Vláda chce totiž do konce roku předložit změnu nastavení podoby čerpání rodičovského příspěvku příspěvku.

Podle plánu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který zveřejnil tento týden server Seznam.zprávy, mají dostat více peněz ty rodičovské páry, které se při péči o dítě do 4 let jeho věku vystřídají.

Nově tak mají být dva měsíce tzv. rodičovské dovolené (a čerpání rodičovského příspěvku) nepřenosné.

A to tak, že stát rodičovský příspěvek za tyto dva měsíce proplatí pouze tomu z rodičů, který o potomka primárně nepečuje, tedy nepečuje o něj ve zbývajícím čase rodičovské dovolené. V České republice by šlo v naprosté většině případů o otce dítěte.

Mráz přichází z Bruselu

Vláda alibisticky říká, že toto střídání při péči o dítě nebude povinné, pokud k němu ale rodičovský pár nepřistoupí, peníze z příspěvku za ony dva měsíce mu propadnou.

Je to naprostá nehoráznost a nesmyslné poklonkování nebezpečným příkazům Evropské komise.

Jde totiž o přímou aplikaci směrnice Evropské komise pod názvem „Work Life Balance“.

Evropská komise se tímto způsobem snaží nepřípustně tlačit na sjednocení podoby sociální a rodinné politiky na celém území Evropské unie, což by české občany jednoznačně poškodilo.

A to přesto, že sociální a rodinná politika nepatří mezi agendy tzv. společných politik Evropské unie.

Ruku v ruce s tím jdou i snahy Evropské komise a některých unijních států o změnu způsobu hlasování o záležitostech sociální a rodinné politiky v orgánech Evropské unie - ze současné jednomyslnosti s právem veta členských států na rozhodování kvalifikovanou většinou.

To je pro nás rovněž naprosto nepřijatelné.

Ďábel je nejen v detailu

Aplikace této směrnice by nesmírně poškodila české rodiny s nejmenšími dětmi. Vnesla by velmi negativní změny do oblasti celkového uspořádání mateřské a rodičovské péče – a to včetně nastavení peněžité pomoci našim rodinám v době mateřství a rodičovství.

Zejména, pokud by byla implementována do českého právního řádu v celém jejím rozsahu

Evropská komise totiž například také požaduje, aby se rodičovský příspěvek napříště odvíjel od výše předchozích příjmů rodičů, což nyní neplatí, protože je to univerzální netestovaná sociální dávka, a aby na něj měli nárok jen ti občané, kteří si předtím budou platit nějaké speciální pojištění.

Což by silně poškodilo zejména mladé nízkopříjmové rodiče a domácnosti - a hlavně by to působilo zcela proti všem oprávněným snahám o zvýšení porodnosti.

A pak je tu právě onen požadavek Evropské komise, aby se rodiče v péči o dítě do čtyř let věku během pobírání rodičovského příspěvku museli minimálně na dva měsíce povinně vystřídat.

Čemuž se teď česká vláda chystá nesmyslně a v předklonu vyhovět.

Řekněme Bruselu NE!

Česká vláda tak už zřejmě jakýkoli boj za práva a zájmy českých rodin s malými dětmi dle všeho už vzdala předem.

My v SPD ne.

Stát, a natož Brusel, nemají co nařizovat našim rodinám,

kdo z rodičů bude pečovat o dítě doma a kdo bude chodit do práce - a když neposlechnou, trestat je za to odebíráním peněz, na které mají dosud zákonný nárok.

V SPD trváme na tom, že oblast sociální a rodinné politiky je výsostnou národní agendou, její faktická podoba, její provádění a její zákonné ukotvení musí být výhradní záležitostí české vlády, českého parlamentu a českých občanů.

Musí jít o pouze o výsledky vnitrostátních rozhodnutí,

bez jakýchkoli zásahů a příkazů zvenčí.

Přes to nejede vlak.

Převzato z Profilu.

