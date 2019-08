Šafránková (SPD): Ze sociálního systému navždy vyloučíme osoby, které nepracují a práci si nehledají

Závěru letošní parlamentní sezóny do velké míry dominovala sociální témata respektive některé velmi významné a diskutované novelizace sociální legislativy. Jednalo se zejména o valorizaci (nejen) starobních) důchodů a o plánované navýšení tzv. rodičovského příspěvku. Ve všech těchto záležitostech vystupovala SPD v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky velmi aktivně a na půdorysu této problematiky lze také poměrně dobře demonstrovat základní představy a principy, které SPD v oblasti sociální politiky jako takové zastává a hájí.

Důstojnost práce se s dávkami neslučuje

Zejména jde o celkovou redefinici současného nastavení sociálního systému (sociální podpory a sociální pomoci), kdy by cílem měl být takový stav, ve kterém by se pracující občané dostatečně a kvalitně uživili z příjmů ze svého zaměstnání nebo podnikání a nebyli by nuceni nedůstojně žádat o jakékoli sociální dávky. A naopak, chceme, aby z tohoto systému byli zcela a navždy vyloučeny osoby, které nepracují a práci si nehledají, ačkoli mohou, anebo osoby, které pracují tzv. „načerno“ a nepřiznávají (a nezdaňují) své příjmy. V systému státní sociální podpory respektive pomoci by tudíž zůstali pouze ti občané, kteří si z objektivních důvodů dlouhodobě nemohou zajistit prostředky k obživě vlastní výdělečnou aktivitou.

Povinné spoření je past

Klíčovou komponentou české sociální politiky (ale i z pohledu soustavy veřejných rozpočtů) do budoucna je jednoznačně udržitelnost našeho důchodového systému. V tomto ohledu odmítáme jak hazardní experimenty s povinným spořením v soukromých penzijních fondech (které propaguje neoliberální sněmovní opozice okolo ODS a TOP 09), tak i zvyšování pojistných odvodů (de facto taktéž daní sui generis), což je zase evergreen ČSSD. Naposledy tímto směrem sociální demokraté postupovali v podobě návrhu na zvýšení sociálních odvodů u OSVČ. Tam by bylo naopak namístě zlepšit postavení živnostníků například tím, že jim budou ze sociálního pojištění, formou restrukturalizace bez jeho navýšení, hrazeny nemocenské dávky a dávky při ošetřování člena rodiny. Taktéž zvyšování věku odchodu do důchodu je pro nás nepřijatelné.

Bez zvýšení porodnosti se vše zhroutí

Naším receptem je zde jednoznačně silná prorodinná politika směřující k dlouhodobému a trvalému zvyšování porodnosti. Je alarmující, že Česko má zápornou populační bilanci již téměř čtyřicet let a že v horizontu několika desetiletí, při zachování současného charakteru vývoje porodnosti, hrozí snížení velikosti naší populace zhruba o padesát procent. Jednou ze zásadních příčin tohoto stavu je nadměrné zdanění mezd rodičů. Starobní důchodci, kteří řádně vychovali své děti, tak de facto financují důchody bezdětných důchodců a jsou tak opakovaně finančně diskriminováni. Nemluvě o tom, že výchova více než dvou dětí v rodině je pro většinu našich občanů jen velmi obtížně ufinancovatelná. Proto je naprosto nezbytné motivovat mladé lidi k tomu, aby zakládali (nejlépe početné) rodiny. Tato stimulace musí být v prvé řadě finanční, a to v zásadní a citelné podobě formou razantních daňových odečtů, jelikož bez zvýšení porodnosti je důchodový (ale i zdravotní) systém do budoucna na současné úrovni neudržitelný.

Je dobré a důležité uvědomit si, že současná podoba tzv. průběžného důchodového systému není postavena na zásluhovosti, ani na spoření si na budoucí důchod. Je výhodná prakticky pouze pro bezdětné a/anebo vysokopříjmové osoby a je krajně nevýhodná pro střední a nižší třídu, pro rodiče více dětí a zejména pro ženy/matky.

Chceme spravedlivé daně

Klíčem ke změnám je pojmenování pravého stavu věcí a skutečná daňová reforma. V současnosti totiž činí daň z hrubého příjmu cca 20,1 %, nikoli deklarovaných 15 %. K tomu je nutno připočíst ještě dalších 11 %, což jsou pojistné odvody, tzn., že reálné zdanění hrubé mzdy je nyní přes 31 %. Tím ovšem objem zdanění nekončí, protože jsou tu ještě zdravotní a sociální odvody placené zaměstnavatelem (celkem 33,8 %). To znamená, že například tam, kde činí deklarovaná tzv. hrubá mzda 30 000 Kč, jsou skutečné celkové náklady práce, skutečná hrubá mzda, 40 200 Kč, přičemž čistá mzda je zde (před zohledněním slevy na poplatníka resp. na dítě) na úrovni 20 670 Kč. Celkové zdanění průměrné mzdy je tedy cca 48,6 %. Toto zdanění hodláme významně snížit a zreformovat, systém daňových slev se bude vztahovat výhradně k počtu vychovávaných dětí.

Osaměle žijícím seniorům…

Naprostou samozřejmostí je pro nás péče o současné seniory, zejména o ty nízkopříjmové, respektive osaměle žijící. V tomto směru jsme také v Poslanecké sněmovně navrhovali mimořádnou valorizaci důchodů o 1 800 Kč pro penzisty s příjmy pod 10 000 Kč měsíčně. Hlasy zejména poslanců vládní koalice byl tento návrh zamítnut. Prorodinná politika nesmí skončit pouze u daňových slev, její součástí musí být mnoho dalších opatření, která budou směřovat přímo k rodičům, kteří se o dítě fakticky a řádně starají. Tato opatření by měla také motivovat mladé lidi k uzavírání manželství, ke vzniku klasických úplných rodin.

Rodičům všech dětí do čtyř let…

V této souvislosti je třeba poznamenat, že SPD například aktuálně podporuje navýšení tzv. rodičovského příspěvku o 80 000 Kč rodičům všech dětí do čtyř let, nikoli pouze těm, kteří budou tuto dávku státní sociální podporu pobírat ke dni nabytí účinnosti příslušné novely zákona, ale také těm, kteří si naplánovali rodičovskou dovolenou na kratší dobu a nyní již opět pracují a odvádějí státu daně a pojistné na sociální a zdravotní pojištění, za což je státní moc nesmí diskriminovat, jak se k tomu současná vládní koalice ve Sněmovně chystá. Dalším prorodinným nástrojem by měly být mj. bezúročné novomanželské půjčky se státní garancí, státní a obecní podpora startovacího bydlení, posílení kapacit veřejných mateřských školek a škol, sítě dětských lékařů apod. ve spolupráci státu, krajů a obcí.

Aniž by se jim razantně snížily příjmy

Podstatnou roli mohou hrát i taková legislativní opatření, která rodičům usnadní rozhodování o založení rodiny a výchově dětí bez toho, aniž by se jim razantně snížily příjmy, anebo by jim hrozila ztráta zaměstnání. Jde například o možnost čerpání dávek při tzv. ošetřování člena rodiny (dítěte) a části rodičovské dovolené prarodiči či jinými přímými příbuznými dítěte. Výše popsané záležitosti se vztahují pouze k některým segmentům systému sociální politiky. Reforem a změn, které jsou v této klíčové oblasti veřejného sektoru potřebné a akutní, je mnohem více. S některými z nich určitě rádi seznámíme čtenáře Parlamentních listů v blízké budoucnosti.

