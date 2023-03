Scheinherr (Praha sobě): Český lev v designu

reklama

Nový pražský navigační a informační systém Čitelná Praha se stal vítězem prestižní soutěže Czech Grand Design v oboru grafického designu. Gratuluji ateliéru Side 2 a A69 - architekti. Porota ocenila mezioborový tým za návrh, který navazuje na původní unikátní orientační design pražského metra autorů Jiřího Rathouského a Rostislava Vaňka a navrhuje moderní, sofistikované a flexibilní řešení pro celkovou pražskou MHD.

Všichni to známe. Občas se ocitneme ve stanici metra, kam nejezdíme každý den a neznáme zpaměti správný výstup. Nebo otravné studování označníků na autobusových terminálech. Na Andělu nebo Strossmayerově náměstí zase obíhání ramen křižovatky, abychom odhalili, kde a do jaké tramvaje nastoupit. Co mají tyto situace společného? Dnešní NEinformační orientační systém v Praze. S tím bude naštěstí brzo konec.

Je jednoduchý, přehledný, uživatelsky příjemný a plný online informací. Inspiraci jsme si vzali z toho existujícího od Jiřího Rathouského a Rostislava Vaňka, který bohužel poslední dekády trpěl tím, že se o něj nikdo pořádně nestaral a nerozvíjel ho. Navíc máme teď po městě asi osm správců a je v tom akorát zmatek. Po vzoru Londýna, Berlína nebo New Yorku to konečně všechno sjednotíme. Jeden příklad za všechny, proč je to důležité? Brzy zahájíme hlavní stavbu metra D. Změní se všechna dopravní schémata nad dveřmi ve vozech metra a na nástupištích, a to i na existujících trasách. Praha získá novou linku, nové přestupní uzly, které na ukazatelích nesmí chybět.

Čím více dopravních možností v MHD nabízíme, tím přehlednější musí vše být. Nedovedu si představit, že bychom do moderního dopravního hubu Terminál Smíchov, kde se na jednom místě setká městská i příměstská železnice, městské i linkové autobusy, metro, tramvaje i P+R parkoviště, cpali informační systém minulého století, který nepracuje s množstvím online informací. Máme je přitom k dispozici. To je jako kdybyste dali do nového auta kompas místo satelitní navigace.

První ochutnávka nové grafiky je již umístěna v 1/2 stanice Palmovka, kde je na zkoušku ještě na původních nosičích. Při rekonstrukcích se však budou řešit i samotné tabule, které nově budou mít mnohem citlivější osvětlení. Zároveň Pražská integrovaná doprava a Dopravní podnik hlavního města Prahy po celém městě postupně instalují informační odjezdové panely na nejdůležitějších přestupních uzlech či zastávkách.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



