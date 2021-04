Scheinherr (Praha sobě): Městská železnice má v Praze stále co dohánět

reklama

Aby bylo vše připraveno na spuštění nové linky S61 v roce 2024 po dokončení nových vlakových zastávek, bude Praha již nyní soutěžit provozovatele sedmi nových elektrických vlakových jednotek pro linky S49 a S61. Na lince S49 tak dojezdí současné nevyhovující motorové vlaky.

Záměr na rychlé propojení okrajových částí Prahy kolejovou dopravou je tu už od roku 2002. V roce 2004 vyjela první městská železniční linka S41 mezi Libní a Roztoky, která se postupně prodloužila až do Hostivaře a díky tomu změnila označení na S49. Od prosince 2020 je v provozu nová vlaková zastávka Praha-Eden, v září 2021 bude zprovozněna sousední zastávka Praha-Zahradní Město. „Městská železnice má v Praze stále co dohánět. Každopádně nevyužitý potenciál doháníme mílovými kroky. Pro potřeby nové linky S61, která propojí Vršovice s Běchovicemi za rekordních 23 minut, je ve Vršovicích již dokončeno nové 4. nástupiště a vzniknou čtyři zcela nové zastávky Depo Hostivař, Kyje-Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice, jejich dokončení je plánováno do roku 2024 a projektují se z dotace hlavního města. Výstavbu 4. nástupiště ve Vršovicích také spolufinancovala Praha,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Dokončení nových zastávek je plánováno do roku 2024. Do té doby bude zároveň nutné vybavit vlaky novým evropským zabezpečovacím systémem ETCS. A právě do roku 2024 je tedy nutné pořídit nové elektrické vlakové jednotky, které zajistí provoz jak nové linky S61, tak i nahradí stávající nevyhovující motorové vlaky na lince S49, která už je nyní celá vedena pod trolejemi. Jen kvůli nedostatku vhodných vozidel byla tato linka v roce 2019 dočasně svěřena do péče dopravce Arriva Vlaky.

„Nové elektrické vlaky splní nejmodernější požadavky na rychlé a pohodlné cestování po metropoli. Už nyní železnice ukazuje, že dokáže být nejrychlejším dopravním prostředkem i při cestách v rámci Prahy. Za posledních deset let se počet cestujících ve vlacích zdvojnásobil. Aby tento příznivý trend pokračoval i nadále, je potřeba nabídnout ještě kratší intervaly, pohodlnější vlaky, ale i nové vlakové zastávky. A neskončí to jen u linky S61, v delším časovém horizontu je nová linka S71 z Běchovic přes Kačerov do Radotína,“ shrnuje dále Adam Scheinherr.

Praha tedy musí již v letošním roce vypsat výběrové řízení na nového dopravce linek S49 a S61 s podmínkou provozování nových nízkopodlažních elektrických jednotek s kapacitou cca 240 cestujících po dobu 15 let. „Obě městské vlakové linky budou jezdit prozatím v intervalu 30 minut ve všední dny a 60 minut o víkendech. Ve výhledu je pak možné v rámci opcí rozšíření provozu, zkrácení intervalů i prodloužení obou linek. Linka S49 by mohla jezdit až do Říčan a linka S61 až na Smíchov a na druhé straně až do Úval. Zahájení provozu na třetí navrhované lince S71 je vázáno na rozšíření počtu kolejí mezi Branickým mostem a Krčí a předpokládá se až v delším časovém horizontu po roce 2025,“ nastiňuje další možný rozvoj pražské železnice ředitel ROPID Petr Tomčík. Předpokládaná roční hodnota zakázky na provoz linek S49 a S61 v základní verzi (bez opcí) je cca 250 mil. Kč.

