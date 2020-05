Scheinherr (Praha sobě): Podbaba, Troja a Bohnice se propojí díky lanovce už do pěti let

Městské části Praha 6, Troja a Praha 8 se už do pěti let propojí městskou hromadnou dopravou.

Rychlejší řešení se povedlo připravit díky unikátní lanové dráze spojující konečnou tramvaje a železniční zastávku Nádraží Podbaba s Podhořím a bohnickým sídlištěm u autobusové zastávky Na Pazderce. Celkem 2,5 kilometru dlouhá cesta z Bohnic na Podbabu se stometrovým převýšením a překonáním řeky cestujícím zabere jen 7 minut.

„Pracujeme na tramvajové trati, pro ni ale budeme potřebovat postavit nový most přes Vltavu a také skoro kilometrový ražený tunel ve skále nahoru do Bohnic. Hledali jsme proto rychlejší řešení, jak Prahu 6, Troju a Prahu 8 propojit. Lanovku postavíme Pražanům už do pěti let. Je to další krok k lepší a modernější MHD. Inspirovali jsme se třeba lanovkou v německém Kolbenz, portugalském Portu nebo ve francouzském Brestu. Lanovka odveze stejné množství lidí jako jedna páteřní tramvajová linka, bude čtyřikrát levnější a po dokončení tramvajové trati zůstane jako alternativa,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Přepravní kapacita bude nastavená na 2 000 osob za hodinu v jednom směru, což odpovídá jedné lince tramvajové v intervalu 4 minuty. Technicky bude možné přepravit až 6 000 osob za hodinu.

Po spojení je v místě už teď vysoká poptávka. Na sídlišti Bohnice bydlí 25 tisíc lidí, v Dejvicích a Bubenči jsou desetitisíce vysokoškoláků, divadla, kina, obchodní centra a kanceláře, v Troji Zoo Praha a Trojská kotlina. Zároveň je v tomto místě zavedení veřejné dopravy technicky velmi složité. Tramvaj z Podbaby bude vyžadovat nový most přes Vltavu a téměř kilometrový ražený tunel ve skále nahoru do Bohnic. Stavby se však nezačnou realizovat dřív než v roce 2030. Předcházet jim bude otevření tramvajové trati ke konečné lanovky v Bohnicích směrem od metra Kobylisy a trati z Podbaby do Suchdola, která pak přivede tramvaj k mezizastávce lanovky v Troji.

„Když se dnes potřebujete dostat ze zastávky Krakov na sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí v Praze 6, musíte autobusem na metro Kobylisy, odtud metrem na Vltavskou a pak tramvají. Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak zase nahoru „Áčkem“ na Dejvickou. Obě varianty zaberou čtyřicet minut. Lanovkou zkrátíme cestu na patnáct minut s cestou k jejím zastávkám. Pražané taky nebudou muset zbytečně jezdit přes vytížené centrum,“ dodal Adam Scheinherr.

Momentálně je v procesu zjišťovací řízení v rámci EIA, které do 60 dnů určí, jakým způsobem se bude projekt lanovky dále posuzovat v kontextu dopadů na životní prostředí. Je to běžná procedura povinná u všech infrastrukturních staveb. Lanová dráha je projektována s životností nejméně 30 let.

Vizualizace a prezentaci naleznete ZDE.

