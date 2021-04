Scheinherr (Praha sobě): S ročním kuponem po Praze i nadále za deset korun na den

reklama

Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdenek, tak i předplatních kuponů.

Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojený, je podle vedení metropole nutné upravit ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu i na území Prahy. Ceny pražských předplatních kuponů včetně nejvýhodnější roční jízdenky za 3 650 Kč nicméně zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny cestujících. Zjednoduší se zároveň systém prokazování nároků na tyto slevy. Naopak lidem ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, poskytne Praha pro překonání těžkostí s dopady pandemie slevu ve výši 70 % na předplatní jízdné. Pro návštěvníky Prahy budou zavedeny turistické jízdenky také ve dvoudenní či pětidenní variantě. Změny nastanou od 1. srpna 2021.

Výše tarifu PID se nezměnila od roku 2011. Úpravy jízdného schválené v orgánech Prahy i Středočeského kraje tedy pokrývají inflaci a reflektují jak postupné zvyšování nákladů na veřejnou dopravu, tak i její rostoucí kvalitu například v podobě nízkopodlažních vozidel na všech městských linkách na území hlavního města. Díky integraci dopravy je podle vedení metropole cestování stále výhodnější a nabídka spojů se postupně rozšiřuje včetně možnosti kombinovat na jeden jízdní doklad všechny druhy dopravy na daném území. Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 18 Kč a dvoupásmové jízdenky za 22 Kč) odstupňovány po 10 korunách. Třípásmová jízdenka bude stát 30 Kč, čtyřpásmová 40 Kč a například třináctipásmovou jízdenku lidé pořídí za 130 Kč. Časová platnost jednotlivých jízdenek zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.

„Jsem rád, že spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem na rozdíl oproti předchozím letům skutečně funguje. Zdražení jízdného je pouze jeden střípek v mozaice restrukturalizace udržitelného systému veřejné dopravy, která se v příštích letech dočká rozvoje železniční, trolejbusové a tramvajové dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem. A tento rozvoj musíme nějak ufinancovat,“ řekl radní pro dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Kromě úpravy cen jednotlivých i předplatních jízdenek na území Středočeského kraje je tak nutné vzhledem k provázanosti tarifů upravit také ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na území Prahy. Současná jízdenka na 30 minut bude nově stát 30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutová jízdenka bude stát 40 Kč (dosud 32 Kč).

„Vyhověli jsme žádosti Středočeského kraje, aby došlo ke sjednocení cen jednorázových jízdenek v obou krajích. Zároveň jsme prosadili do tarifu jeden z bodů programu Pirátů pro komunální volby 2018 v oblasti dopravy, kterým byla modernizace odbavovacího systému se zastropováním denní ceny jízdného v pražské MHD. Jakmile tedy cestující za den utratí v aplikaci PID Lítačka za jednotlivé jízdenky 120 korun, tedy cenu celodenní jízdenky, tak má už do konce dne jízdné zdarma. Do budoucna by mohlo být doplněno do mobilní aplikace i zastropování měsíčního a ročního jízdného. Elektronický prodej kuponů a jízdenek přes mobilní aplikaci chceme upřednostnit, protože má na rozdíl od jiných způsobů prodeje jízdenek – formou SMS či papírové jízdenky - pro město minimální náklady,“ vysvětlil pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Na základě požadavku TOP 09, Pirátů, ODS a STAN ze Středočeského kraje jsem požadavek předložil na Radu hlavního města Prahy. Radní z Praha Sobě i koaliční partneři podpořili své stranické kolegy ze Středočeského kraje. Pokud chceme udržet a dále rozvíjet společný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje, bylo nezbytné se dohodnout na společných cenách jízdného alespoň u základních typů jízdenek. Prioritou Prahy bylo zachovat výši jízdného pro pravidelné cestující. Proto se bude s ročním kuponem cestovat po Praze i nadále za deset korun na den,“ doplnil náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Roční kupon se tedy nyní vyplatí ještě více, a to již při jedné zpáteční cestě týdně, která bude delší než 30 minut.

Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají nezměněny také ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému využití se však ruší pětiměsíční varianta. Praha navíc poskytne dočasně lidem ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, slevu 70 % na měsíční a čtvrtletní kupony, a to do konce roku 2022.

„Za Prahu Sobě jsme využili příležitosti a do úprav tarifu jsme zahrnuli také podporu nejchudších Pražanů, na které opravdu tvrdě dopadla pandemie koronaviru. Tito lidé si nemohou dovolit ani cenově výhodné kupony, protože jde o příliš vysoký jednorázový náklad. Jezdí pak takzvaně načerno a zároveň ani nemají z čeho zaplatit pokutu a hrozí jim exekuce. Navrhujeme, aby lidé ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, mohli čerpat 70procentní slevu na měsíční a čtvrtletní kupony. Nechceme, aby město vydělávalo na chudobě,“ dodal předseda zastupitelského klubu Praha Sobě Jan Čižinský.

„Ceny obvyklých nepřenosných časových kuponů - měsíčního, čtvrtletního i ročního - se pro Pražany nijak nezmění. Jsem rád, že se o 70 procent zlevní ceny kuponů pro občany v hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí – nově se pro ně sníží cena měsíčního kuponu na 165 korun a čtvrtletního na 444 korun,“ řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Zároveň se však zvýší ceny přenosných kuponů, které využívají především hotely, cestovní kanceláře nebo firmy. SMS jízdenka na 30 minut bude stát nově 31 Kč, devadesátiminutová varianta bude za 42 Kč. Ceny elektronických jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka však budou i nadále stejné jako ceny papírových jízdenek.

Jednodušší prokazování bezplatné přepravy pro děti a seniory

Zachovány budou také všechny dosavadní slevy včetně bezplatné přepravy pro děti do 15 let a seniory nad 65 let. „Podařilo se nám také výrazně zjednodušit systém prokazování nároku na bezplatné cestování pro děti a seniory. Namísto dnešních speciálních průkazek a aplikací bude nově stačit pouze doložit věk,“ popsal Adam Scheinherr.

Manipulační poplatek za ostatní úkony při pořízení různých slevových průkazek a kategorií bude nově sjednocen na 60 Kč (dosud to bylo ve spojení s Lítačkou 120 Kč, za papírové průkazky se platilo 20 Kč). Nutnost prokázat nárok na bezplatnou přepravu ve vlacích na území Prahy zůstává ve stejném režimu jako dosud.

Nové turistické jízdenky a lanovkou na Petřín s Lítačkou i nadále zdarma

„Praha se také připravuje na návrat turistů do metropole a chystají se pro ně nové druhy jízdenek. K současné jednodenní a třídenní jízdence přibyde dvoudenní a pětidenní varianta ve spojení s novým druhem turistické jízdenky Prague Visitor Pass. Cena klasické jednodenní turistické jízdenky vzroste ze 110 na 120 korun, třídenní jízdenka za 330 korun zůstává beze změny,“ uvedl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednorázové jízdné 60 Kč, majitelé předplatních kuponů pro Prahu nebo turistických jízdenek však budou moci i nadále cestovat petřínskou lanovkou zdarma. Až bude obnoven provoz speciální autobusové linky Airport Express z Letiště Václava Havla na Hlavní nádraží, bude stát jízdenka 100 Kč namísto dnešních 60 Kč. Mírně se upraví také ceny vícepásmových turistických jízdenek pro cestování po Středočeském kraji.

„Všechny tyto úpravy přinesou do pražského rozpočtu během nejbližších let přes miliardu korun. Díky tomu budeme moci pražskou dopravu stále vylepšovat, rozvíjet, budovat nové tramvajové tratě či stanice metra, pořizovat nové nízkopodlažní vozy a zachovat stávající výjimečný rozsah MHD,“ uzavřel Adam Scheinherr.

Denní capping (zastropování)

Součástí návrhu bylo také narovnání ceny jednorázového jízdného vůči ceně celodenního jízdného. Návrh je takový, že ze čtyř zakoupených 30minutových jízdenek se stane jízdenka celodenní a v případě 90minutových jízdenek budou stačit zakoupit tři, aby se z nich stal celodenní kupon.

Zvýšení motivace pro poctivé a slušné chování

Spolu se zvýšením některých tarifů bylo nutné upravit také výši pokut za jízdu bez platné jízdenky. Při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně se přirážka k jízdnému zvýší z 800 na 1 000 Kč. Při pořízení ročního kuponu do 5 dnů od uložení pokuty bude přirážka jen 800 Kč. Zvýší se také pokuty za další porušení přepravního řádu, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to až na 1 000 Kč.

Nové ceny za parkování u MHD

Změna se dotkne také na záchytných parkovišť P+R. U nehlídaných bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma, hlídané parkování na okrajích Prahy bude za den nově za 50 Kč, parkoviště blíže centru budou zpoplatněna stokorunou.

Veškeré změny začnou platit od 1. srpna 2021. Pouze zastropování cen jízdenek by mělo být v platnosti až od roku 2022.

Přehledné tabulky naleznete ZDE.

