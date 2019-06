Scheinherr: Vršovickému nádraží přibude čtvrté nástupiště, v Praze vzniknou také nové zastávky

„Na čtvrtém nástupišti bude zastavovat nová vlaková linka S61, která například zrychlí cestu z Vršovic do Počernic a Běchovic z půl hodiny na patnáct minut. Pohodlnou a rychlou dopravu do centra nabídneme také Pražanům a Středočechům, kteří dnes jezdí autem. Železniční trať byla dosud využívaná jen pro nákladní dopravu, ale má dostatečnou kapacitu pro provoz linky S61 v intervalu 30 minut,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Nová vlaková linka S61 propojí existující stanice Praha-Smíchov, Praha-Vršovice, Praha-Zahradní město a Praha-Běchovice. Na východě Prahy zároveň také na lince S61 vzniknou nové zastávky Praha–Hostavice, Praha–Jahodnice, Praha–Jiráskova čtvrť a Praha–Depo Hostivař s vazbou na stanici metra linky A.

Kapacita stávajících tří nástupišť na nádraží ve Vršovicích je ve špičce pracovního dne využita na maximum regionálními a dálkovými spoji. Více místa na nástupištích přinese cestujícím vyšší komfort a zároveň čtvrté nástupiště zpřehlední nástup do jednotlivých vlaků a umožní přidat další spoje. Praha by se měla na výstavbě podílet částkou 12,5 milionu korun z celkové čtyřicetimilionové investice. Cestující budou moct do vlaku z nového perónu nastoupit na konci letošního roku. Návrh na spolufinancování čtvrtého nástupiště bude schvalovat zastupitelstvo 20. června.

Se vznikem linky S61 počítají všechny schválené strategické dokumenty tykající se rozvoje železniční sítě na území Prahy, jakými jsou Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice, nedávno schválený Plán udržitelné mobility i Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020.

„Železniční doprava v Praze má stále nevyužitý potenciál. Proto se hlavní město společně se Správou železniční a dopravní cesty stále snaží zlepšovat podmínky přepravy po kolejích. Rekonstruují se stávající nádraží jako například to na Vysočanech, dále se plánují opravy nádraží Smíchov a Masarykova nádraží. Staví se nové zastávky a zavádí se opatření, které zvyšují bezpečnost, rychlost přepravy a snižují hluk z vlaků,“ řekl Adam Scheinherr.

