Scherfer (SOCDEM): Tak jak je to s tím lithiem?

Lithium je jedna z nejcennějších surovin současnosti a v našem regionu se ho nachází opravdu hodně. Ložisko pod Cínovcem je dokonce největší v Evropě. Těžařům a zpracovatelům je však potřeba nastolit jasné podmínky, které vyplynou z diskuse nejen s odborníky, ale i zástupci obcí. O tom, že chceme, aby celá akce proběhla za nejvyšších ekologických standardů, se snad ani nemusím zmiňovat.

Současný stav je však takový, že z Cínovce se bude vytěžená ruda dopravovat po nekrytém pásu do Újezdečka, odkud poputuje v lepším případě po železnici až do přes 60 kilometrů vzdáleného Prunéřova. Zda je to ten nejlepší způsob si každý musí vyhodnotit sám za sebe, za mě je tohle nepřípustné.

To, že se v Praze rozhodnou, že nám sem někoho pošlou, aby nám to tu vyrubal, aniž by se někoho pořádně zeptali, mě asi úplně nezajímá. Více jak padesát let jsme si tu nechali ničit přírodu a ovzduší, aby zbytek republiky mohl svítit a topit. Nedělejme tu samou chybu zas a znova.