Schiller (ANO): Je jednoduché, proč to obce chtějí. Ze skládek mají peníze

Děkuji za slovo. Já mám tedy hodně poznámek, ale asi se k nim vrátím na závěr. A já si myslím, že teď bych asi odpověděl vaším prostřednictvím panu kolegu Elfmarkovi. Ono je to strašně jednoduché, proč ty obce to chtějí. Za prvé nemají připravenou jinou variantu, neví, co s tím odpadem, to je jedna věc. A druhá věc jsou peníze. Protože skutečně ty obce, pokud mají na svém území skládku, tak samozřejmě z toho dostávají peníze. Takže proto. A hlavně nezapomeňte, že i ten rok 2028 i 30 je pořád kompromis. Pořád se pohybujeme mezi rokem 2020, 24 a 2020, 35, to, co bylo načtené, takže tak nějaký kompromis jsme určitě našli.

Já budu načítat pět pozměňovacích návrhů, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, ale představím tady, nebo zaměřím se na jeden, který podávám já, kolegyně Eva Fialová, kolega Adam Kalous, kolegyně Marie Pěnčíková a kolega Ondřej Babka. A to je právě ta třídící sleva. Ona ta třídící sleva je, nebo ten pozměňovací návrh, je nastaven na takové základní věci a to je jednoduchost.

Dneska jsme si tady vyslechli ve své podstatě od pana Stanjury, že bychom se měli soustředit na to, abychom snížili byrokracii a prostě snažili se ušetřit. A právě tenhle pozměňovací návrh toto řeší. Je dobré, aby zazněla i další věc, a to, že třídící sleva tak, jak je tady prezentována, ona není nároková, ona je motivační. To znamená, že pokud tady vystupujete a říkáte, že některé obce na to nedosáhnou. No, tak se musí snažit, aby na ni dosáhly.

Proto tento pozměňovací návrh je nastaven úplně jinak, než byl původní vládní. Já vás seznámím jenom s kouskem. Zbytek si asi možná dočtete v podrobné zprávě. Jenom chci předestřít, že jsme s kolegy na tom spolupracovali i s Ministerstvem životního prostředí, které k nám bylo neskutečně vstřícné a poskytlo nám veškerou odbornou pomoc, veškerá data. Konzultoval to dokonce i s Ministerstvem financí a se Svazem města a obcí. A ti s tímto pozměňovacím návrhem souhlasili a dá se říci, že mu dali zelenou.

Podle dosavadního zákona má povinnost vybírat poplatek od původců a odvádět jej příjemcům provozovatel skládky. Problémem současného výběru poplatku je, že provozovatelé skládek nenesou žádnou finanční odpovědnost v případě, že od původců poplatek nevybírají, přičemž takové situace jsou stále častější. V současné době není zřejmé, zda je možné nevybraný poplatek vyměřit původcům, od kterých byl vybrán, či nikoliv.

Navržený způsob výběru poplatku je ale velmi složitý a přináší zbytečnou zátěž původcům odpadu, provozovatelům skládek i správním orgánům. Podle hodnocení dopadů bude nastavený způsob vyžadovat 67 nových pracovníků na Státním fondu životního prostředí, 28 nových pracovníků celní správy a 3 nové pracovníky CENIA. Celkové mzdové náklady mají dosahovat téměř 70 mil. Kč ročně. V tomto ohledu se právě jeví jako nejvhodnější zachování stávajícího přístupu, kdy poplatek vybírá a odvádí provozovatel skládky. To je asi ten základ toho, co tam bylo.

A pokud se podíváme na třídící slevu, tak bylo vhodné nastavit povinnost provozovatele skládky odvést poplatek i v případě, že jej od původce nevybere. Tento pozměňovací návrh vychází z toho, že není nezbytné navyšovat poplatek u odpadů, které musí být na skládku uloženy, protože pro ně není za stávajících podmínek dostupné vhodné využití. Návrh umožňuje obci uložit v každém kalendářním roce část odpadů, které by byly běžně zařazeny do dílčího poplatku za využitelné odpady (v naprosté většině směsný komunální odpad a objemný komunální odpad) za stávající výši poplatku tedy 500 Kč za tunu, a to až do množství vymezeného v příloze č. 12.

V plné sazbě za ukládání využitelného odpadu jsou využitelné odpady zpoplatněny od okamžiku přesáhnutí množství podle té přílohy 12. Ve zkratce jenom tento pozměňovací návrh, já to nebudu číst celé, ale je to jenom ve stručnosti vás s tím seznámím. Všechny obce, všechny, všechny do jedné budou vlastně mít nastaven limit v roce 2020/2021 do 200 kg na osobu, budou platit 500 korun za tunu. A pokud přesáhnou těchto 200 kg na osobu, tak budou platit 800 korun za tunu.

To znamená, že je to motivační v tom, že záleží na té obci a na těch občanech té obce, jak moc budou recyklovat, jak moc budou plnit ty černé popelnice. Pokud prostě 200 kg udrží půl roku, budou to mít půl roku, někdo dokonce i celý rok to vydrží. A záleží to skutečně na těch obcích. A ten systém je nastaven tak, že každý rok se bude snižovat o tento limit, o 10 kg, takže v roce 2021 to bude 200 kg, 2020 - 190 kg, 180 kg, 170 a takhle postupně je to nastavené až do toho roku 2030. Proto my vlastně i dá se říct, aby to bylo pozvolné, aby ty obce se na to mohly připravit, aby se mohli připravit všichni ostatní, tak my vlastně všichni počítáme s tím termínem roku 2030.

Proto pokud to snížíme, museli bychom upravit i třídící slevu, muselo by se to všechno přepočítat. Možná by to bylo dražší v době, kdy vlastně teď se nám stalo, to, co se stalo, myslím si, že zátěž ještě obcí na to, aby platily víc za odpad by byla neskutečná, takže já si myslím, že skutečně pokud půjdeme tou mírnější cestou, tak jim naopak spíš pomůžeme. I při tom, že půjdeme plnit cíle, tak jim pomůžeme. Potom nastává další situace, kdy doopravdy ty obce budou mít občany, kteří budou mít biologicky rozložitelný odpad, nebo ten, co vy chcete to kompostování. Ale to je obtížně měřitelné, proto prostě je to nastavené tak, že se to do toho nezapočítá, protože ten kompost - je to úžasná věc, byli jsme i na některých tady seminářích, ale chybí k tomu třeba i koncovka u některých věcí, že prostě nikdo ten kompost nakonec nechce, i když to budeme krásně podporovat v těch městech.

V menších obcích to jde, ve větších městech si myslím, že to asi bude problém. Ale to bude až v dalších možná poznámkách, co tady mám ohledně recyklátů, DPH, ZEVA. Ještě možná jednu jedinou věc - já už jsem to říkal na všech výborech, kde jsem byl - používáme tady a možná pro občany, aby to bylo také, používáme tady slovo spalovna. Ona to skutečně není spalovna. Protože pak nastoupí jako vždycky aktivisté a budou říkat: Vám to tady budou pálit, vám to tady bude smrdět. Takže prostě ne. Je to skutečně zdroj pro energetické využití odpadů. Není to žádná spalovna, že bychom prohnali odpad komínem bez jakéhokoliv užitku. Takže pokud tady zazní od někoho spalovna, tak myslí určitě zrovna právě ten zdroj na energetické využití odpadu.

