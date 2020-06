Schiller (ANO): Návrh umožňuje bezproblémovou likvidaci splaškových odpadních vod

reklama

Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Já tedy jsem teď nevycházel z údivu, jak nám tady ODS krásně jako kázala o vodě, kterou víceméně prodala za své vlády, ale dobře, Pojďme k věci. Já jsem připravil dva pozměňující návrhy k vodnímu zákonu. Jeden společně s paní kolegyní Pěnčíkovou. Ale k jednomu se určitě vrátím, já už jsem ho tady na plénu jednou přednášel. To je potřeba, dá se říct, ochrany čistíren komunálních odpadních vod, tak aby se zamezilo - aby se tam co nejméně vozily průmyslové vody. Já to zkusím ještě jednou, možná minule, když jsem to přednášel, tak to asi nebylo pochopeno správně. Projednávali jsme to i na výboru pro životní prostředí, kde jsem byl rád, že se vystupuje k tomu nejenom v odpadovém zákoně, kde chceme kaly využívat na pole, kde samozřejmě toto má smysl, pokud tam nebudou ty průmyslové vody s těmi těžkými vodami a tak. A totéž bylo při ochraně vody.

Takže já doufám a poprosím o to zbývající kolegy, jestli by tento pozměňovací návrh poté následně podpořili. Tato navrhovaná úprava se vztahuje pouze na komunální čistírny odpadních vod. Jejím cílem je zamezit stoupajícímu trendu likvidace průmyslových odpadních, deklarovaných jako odpadní vody, které jsou externě dováženy na komunální čistírny odpadních vod. Tyto čistírny jsou technologicky uzpůsobeny na likvidaci splašků, nikoliv na likvidaci průmyslových odpadů, které často obsahují i na čistírně neodstranitelné nebezpečné a závadné látky, které jsou specifikovány jako (oxy?), karcinogenní látky, sloučeniny těžkých kovů a ropných látek, které jsou následně - a to zcela bez kontroly - vypouštěny do povrchových vod.

Tím, že jsou odpady deklarovány jako odpadní vody a likvidovány v režimu vodních zákona, nejsou množství ani kvalita likvidovaných látek regulovány, na rozdíl od přísné evidence při likvidaci odpadů podle zákona o odpadech. Úpravou však není ovlivněna možnost likvidace odpadních vod na k tomu určených čistírnách průmyslových vod, ani v současné době výjimečná likvidace odpadů na komunálních čistírnách odpadních vod za podmínek stanovených zákonem o odpadech.

Zároveň návrh umožňuje bezproblémovou likvidaci splaškových odpadních vod akumulovaných v jímkách na vyvážení, což jsou nám známé žumpy, pokud bude tato likvidace prováděna v souladu s platným kanalizačním řádem a povede to ke zjednodušení procesu přijímání tohoto typu odpadních vod k likvidaci na komunálních čistírnách odpadních vod a ke zvýšení dostupnosti míst, kam je možné akumulované vody vyvážet. Doplněno bylo i sankční ustanovení, které výše možné sankce plně reflektuje značný profit, generovaný při likvidaci odpadů na komunální čistírně odpadních vod, oproti likvidaci odpadů na specializovaném zařízení. Tak to je jeden pozměňovací návrh.

A druhým pozměňovacím návrhem, ten se týká odlehčovacích komor a předpokládá zavedení výjimky z povinnosti znečišťovatelů mít povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor na stokové síti a na čistírnách odpadních vod v aglomeracích do tisíce ekvivalentních obyvatel, jestliže množství odlehčovaných vod z těchto odlehčujících komor nepřesáhne šest tisíc kubíků ročně. V dané kategorii tak dochází ke sjednocení množiny odlehčovacích komor na stokách a před čistírnami odpadních vod, jelikož do režimu výjimky podle písmene h) budou spadat vypouštění ze všech odlehčovacích komor u zdrojů nad tisíc ekvivalentních obyvatel, pokud zároveň splní limit maximálního ročního množství odlehčovacích vod šest tisíc kubíků.

Je předpoklad, že tuto výjimku bude moci využít zhruba tisíc aglomerací. Regulaci funkce u těchto i všech ostatních odlehčovacích komor bude obecně řešit novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodách a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. V návaznosti na tuto výjimku se navrhuje před přechodovým ustanovením ukončit platnost již vydaných povolení a zastavit řízení k vydání povolení, která byla před účinností tohoto zákona zahájena a neskončena. Účelem je sjednotit právní režim pro všechny znečišťovatele v dané kategorie. Podrobně v podrobné rozpravě se k těmto dvěma pozměňovacím návrhům přihlásím.

Děkuji.

