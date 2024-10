Schillerová (ANO): Bojíte se sem přijít, členové vlády! Bojíte se odpovídat na naše otázky?

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. No, já budu méně zdvořilá, protože jsem v opozici tři roky, nebo respektive klub hnutí ANO je v opozici tři roky, a potýkáme se s tímto problémem celou dobu. Já jsem si připravila takovou statistiku, kolik v tomto devátém volebním období jsme měli schůzí, kolik z toho jsme měli interpelací, jak to probíhalo. Tak dovolte mi takové malé shrnutí.

Celkem schůzí bylo zatím 116, z toho řádných, ať to oddělíme, je 38. O ty jde, protože tam v rámci těch řádných mohou probíhat interpelace. Interpelace byly zařazeny na pořad řádné schůze v 31 případech a počet dnů, kdy mohly proběhnout, je celkově 51., a počet dnů, kdy interpelace reálně proběhly, a teď prosím oddělím samozřejmě ústní a písemné, bylo 28, počet dnů, kdy proběhly písemné interpelace, bylo 22. Tak.

A já se ptám, proč? Já se ptám, proč je nám upíráno toto právo? Pak se divíte, že tady vystupujeme vždy na začátku schůze s body a s programem? Pak se divíte a zlobíte se, jak to tady prodlužujeme a proč tady zdržujeme, když máme interpelace? A kdy ty interpelace máme! Tento týden tady není ani jeden člen vlády, minulý týden tady nebyl ani jeden člen vlády, prostě je to pohrdání touto Sněmovnou. Bojíte se nás? (Potlesk z řad ANO.) Bojíte se sem přijít, členové vlády! Bojíte se odpovídat na naše otázky? Bojíte se prostě na to reagovat, tak prostě holt musíte strpět to, že vystupujeme s těmi body, byť samozřejmě mluvíme i v tomto případě do zdi. Bohužel, měli byste se stydět. (Potlesk z řad ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



