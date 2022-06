Schillerová (ANO): Na co čeká ministr financí?

reklama

Děkuji za slovo.

Paní poslankyně Peštová mně to vzala, pane předsedo Žáčku, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Mluvíte o něčem, u čeho jste nebyl. Vy jste nebyl součástí té vlády. Vy jste nebyl u těch věcí. To znamená, sbíral jste někde z chodbových drbů. A já připouštím, naše vláda jednala každý den. Byla tady těžká zdravotní krize. Byla tady těžká ekonomická krize. Naše vláda jednala v sobotu, v neděli, když to bylo potřeba. A i na Ministerstvu financí úředníci odborníci připravovali podklady přes noc. A já tam byla s nimi. Moratorium, kompenzační bonus, věci, které jsme nikdy předtím nedělali. Byla taková doba. Žádala si to ta doba. My jsme si ten luxus jednat jednou týdně dovolit nemohli. A nebylo by to určitě správně.

Ale teď budu mluvit k rezortu, který znám - Ministerstvo financí. Tam je teď situace, že několik měsíců Finanční správa nemá generálního ředitele. To znamená Finanční správa, která má 16 000 úředníků, která se podílí na celé řadě věcí, teď se bude podílet na pětitisícovém příspěvku, jak jsem četla, tak nemá generálního ředitele. Finanční analytický úřad, který dnes zmrazuje a podílí se na zmrazení ruských oligarchů napojených na Putinův režim, nemá ředitele. To vám nevadí jako šéfovi bezpečnostního výboru? To se ptám. A teď nově nemá generálního ředitele ani Celní správa. To je tedy od tohoto týdne. To znamená, já se ptám, na co čeká ministr financí? Na co? Až tady bude tato novela, aby si tam mohl dát, koho chce? To znamená politizovat tyto absolutně apolitické orgány státní správy?

Děkuji.

