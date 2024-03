Schillerová (ANO): Největší perlou je změna výchovného, vaší vlajkové lodi lidovecké

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

No, pane ministře, omlouvá vás jenom to, že vy jste nebyl u těch schůzek a vy neznáte tu komunikaci, kterou jsem s vaším stranickým šéfem, ministrem práce sociálních věcí, vedla. (Ukazuje materiál.) Toto je složka. A já to sepíšu chronologicky, dám to na sítě. Toto je složka komunikace s vaším stranickým šéfem Marianem Jurečkou. Ano, já jsem přišla na dvě schůzky k takzvané důchodové reformě, kde jsem dostala pár papírů formátu A4 s nějakými vizemi, a upozornila jsem na to, že budu chtít data a podklady. A můžete říkat, co chcete. Já budu naprosto věcná.

Já jsem chtěla data a podklady, abychom věděli, o čem se vlastně bavíme, abyste nám zdůvodnili, proč tam navrhujete to či ono. A když jsem zjistila, že nic takového z pana ministra, lidově řečeno, nevypadne, přestože má za sebou tisícihlavé ministerstvo, tak jsem mu vždycky zdvořile odpověděla. (Ukazuje materiál.) Toto je ta korespondence. A na další schůzky jsem prostě nešla. Já nebudu chodit na žádné PR schůzky, kde se budeme na sebe smát na tiskových konferencích, jak jsme si řekli, že se domluvíme, až tedy někdy se domluvíme, o ničem, ale chtěla jsem konkrétní - a tady jsem mu psala - konkrétní dopisy, konkrétní věci, které jsem chtěla. A teď věcně.

Navrhujete prodloužení odchodu věku do důchodu na základě toho, že se prodlužuje doba dožití. Rozumím. Kde máte analýzu, že se lidé dožijí toho věku ve zdraví? O to jsem prosila opakovaně. Byla to zásadní připomínka k novele zákona o důchodovém pojištění ze strany Ministerstva zdravotnictví. Takže nemáte to vykecané ani ve vládě, ale lidem posíláte balónky, že půjdou do důchodu mnohem později. Vy chcete změnit milionům lidí v téhle zemi život a nejste schopni jim to vysvětlit. Nejde o to, že to nejste schopni vysvětlit nám, to je vám evidentně jedno, to už jsme za 2,5 roku pochopili, ale lidem byste to měli chtít vysvětlit. (Potlesk zleva.) Vy byste (Důrazně.) měli chtít, aby ti lidé vám rozuměli a aby vás podpořili. Takže to je první věc.

Říkala jsem od počátku, říkala to i panu prezidentovi, je to v těch dopisech, říkám to ve veřejném prostoru, i mí kolegové - ctěný kolega Aleš Juchelka a další kolegové ze sociálního výboru - náročné profese: musí to být spojená nádoba, musí to jít ruku v ruce. Vy musíte říct, jestliže chcete prodloužit věk odchodu do důchodu, tak musíte říct, koho se to týkat nebude. A ještě jedna věc, vrátím se zpátky, než dopovím ty náročné profese - jednou za 5 let je povinností Ministerstva práce a sociálních věcí vypracovat materiál, který musí schválit vláda, ten materiál se jmenuje Udržitelnost důchodového systému.

Poslední materiál byl schválen naší vládou v roce 2019, takže plus 5 je 24. Ten materiál se bude předkládat někdy v dubnu, v květnu, pokud moje paměť - kam sahá, a vláda o něm musí hlasovat. A tam ta tvrdá data budete muset mít zpracovaná. Proč na něho nepočkáte? Proč to o tento materiál neopřete? To samé jsem říkala tento týden i panu prezidentovi. A vracím se zpátky k náročným profesím.

Pro vás problematika náročných profesí je tak důležitá, že toto vložil pan ministr do eKlepu až po skončení připomínkového řízení. Až udělal tu bombastickou páteční tiskovou konferenci, tak tam vložil - teprve. Takže žádné připomínkové řízení, žádná veřejná debata, žádné zhodnocení toho, co na to říká tripartita, co na to říkají další svazy, komory. Nic. Prostě nic. Vy jste si spočítali, že to dáte čtvrtému stupni, tam je, tuším, nějakých 18 000 lidí - dívám se na Aleše - 13 nebo 18. Pak jste řekli ve třetím, že jste vybrali 109 000, a podívali jste se z okna a z těch 13 parametrů jste si zvolili 4 a řekli jste: takhle to bude, a nikoho jste se neptali. (Důrazně.) Takhle vy pracujete! Takhle vy pracujete, takhle to prostě děláte!

Stejně jste po skončení toho připomínkového řízení - a vybírám jenom ty největší pecky - tam zařadili motivaci pro pracující důchodce, aby chtěli pracovat, tím, že jim snížíte sociální odvody. No, co to je za motivaci? Za prvé, ta motivace není vůbec prodiskutovaná. Ano, vy to snížíte - možná to za motivuje - první rok. Co jsem se dočetla, mělo by to stát státní rozpočet 5 miliard, to je vám evidentně jedno, že tam děláte nějaké další díry, ale vrátím se k té motivaci. První rok - možná. Pak na to okamžitě zareaguje trh práce. (Důrazně.) Jediná motivace pro toho důchodce - a věřte, že jsem s desítkami mluvila, bavila jsem se s lidmi, které (kteří?) zastupují různé zájmové skupiny důchodců - jediná motivace je, abyste zvedli koeficient, který navyšuje důchod, když ten důchodce pracuje. Dneska je to směšných 0,4. Protože důchodce pracuje a určitě pracuje rád, když může a je zdráv - to si umím ve spoustě profesí představit a tak to i funguje - a na konci, když už nebude moct pracovat nebo nebude o něho zájem nebo bude mít zdravotní problémy, tak si ten důchod navýšil. (Zvýšeným hlasem.) To je ta motivace přece! Jaká jiná motivace? Ale kdybyste tu debatu vedli, jakože jste ji nevedli, tak prostě byste toto věděli. No a můžu pokračovat dál.

Zpomalujete tempo valorizací důchodů. Proč to nemáte provázané s třetím pilířem? Proč jste vůbec o třetím pilíři neuvažovali? Proč jste vůbec neuvažovali o těch motivačních aspektech? Můžu pokračovat dál - valorizační schéma. Zas tam měníte valorizační schéma z pevné částky - nebudu moc technická - 770 korun na procenta a říkáte: ono to uleví sociálnímu systému. No vůbec. Kde máte k tomu výpočty? Kde máte k tomu projekce? Kde k tomu máte data?

No a největší perla, největší perla je změna výchovného, vaší vlajkové lodi lidovecké, kdy vy jste se tady byli v prsa minulé volební období: to jsme my, lidovci, prosadili těm maminkám, tu pětistovku, jako vděk za vychované děti. No, my jsme pro to hlasovali taky, hnutí ANO. Já jsem nebyla ještě poslankyně, ale mí kolegové pro to hlasovali. A dneska v tichosti tuto vlajkovou loď potápíte tím, že ty parametry měníte, zaobalujete to do velice složitých technických debat, že to měníte na fiktivní vyměřovací základ, ale ta pravda jednoduchá: ty maminky za první a druhé dítě dostanou zhruba 270 korun. Je to tak? Dívám se na Aleše, jestli - Juchelku - vaším prostřednictvím se na něho dívám, paní místopředsedkyně, že prostě... (?), že to bude polovina. Až potom ta motivace se zlepšuje u třetích, čtvrtých dětí. Takže vy normálně nedržíte vůbec nic! Ani tu svou vlajkovou loď!

A ještě poslední věta. Když jsem tady volala ty měsíce, že chceme data, chceme analýzy, chceme projekce, abychom se měli o čem bavit, my se samozřejmě sejdeme, doptáme se, tak jako vedeme v celé řadě jiných otázek debaty a úspěšně. Dívám se tady na Helenku Válkovou, na Táňu Malou, vaším prostřednictvím, jako je třeba redefinice znásilnění, a mohla bych uvést dalších x příkladů. Tento týden jsme seděli, měli jsme pracovní schůzku - třeba z toho nic nebude, ale aspoň se o to pokusíme - ke korespondenční volbě.

Ne, vy to prostě potřebujete protlačit a po těch měsících se v pátek - kolikátého to bylo? třetího, prvního? 1. 3. tuším, minulý pátek v 17.09, vím to přesně, protože jsem z toho vytiskla k panu prezidentovi - objevila oprava důvodové a předkládací zprávy, kde nějaká data jsou. Samozřejmě museli jsme si detektivní prací porovnávat obě verze - nedostatečná. Něco jste tam dali 1. března v 17.09 hodin.

Ta pravda je jednoduchá. Vy nemáte vůbec nic. Vy jste za dva a půl roku vládnutí neudělali vůbec nic. Slíbili jste reformy ve zdravotnictví, slíbili jste je ve školství, neudělali jste vůbec nic! Teď, aby zůstal za panem premiérem Fialou a spol. aspoň nějaký pomník, tak chcete protlačit silově parametrické změny důchodové reformy, které znamenají dopad na miliony lidí, a chcete to udělat zase na sílu, chcete to protlačit a prostě děj se vůle boží a po nás potopa! To je celá ta pravda! (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

A já se nebudu pouštět - teď trochu to uvedu na odlehčenou, přišlo mi to včera Whatsappem, běhá to po sociálních sítích. Nebudu se pouštět do polemiky k zemědělství, mluvil tady o tom náš pan předseda Andrej Babiš. On určitě, bezesporu nikdo nezpochybní, že odbornost na toto téma má. To není nic, za co by se měl stydět, pane ministře. Víte, my, co jsme ročníky, které pamatují i tu dobu minulou, tak si pamatujeme, jak v roce 1989 se šířilo, tehdy nebyl internet, šířilo se to ve veřejném prostoru, byla to taková nahrávka jednoho čelného komunistického představitele, kde on mluvil o národem milované zpěvačce, nebudu její jméno zneužívat, která se tehdy postavila proti tomu režimu, a on vlastně o ní mluvil na nějakém zasedání ÚV KSČ a unikla ta nahrávka. A včera mi Whatsappem přišla taková parafráze na dnešek. Je to prosím na odlehčenou, berte to s nadsázkou. Měl to říct nějaký Petrouš Fialeš. To je tam napsáno: "Ti zemědělci, kteří demonstrují, žádný z nás nebere takový platy jako oni. Řekněme pan Jandejsek, je to milej kluk, všechno, ale on dostal na dotacích dvě miliardy a další, ti berou ještě víc, ti Babišové a jiní." Takže asi tak.

Děkuji vám.

