Schillerová (ANO): Nemanipulujte. Tehdy jsme hlasovali o úplně jiné Evropské unii

Děkuji za slovo. Chtěla jsem říct něco podobného jako můj ctěný kolega Jaroslav Bžoch panu poslanci Benešíkovi, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně. Nemanipulujte lidi. Prosím, přesně je to tak, jak to řekl můj kolega Bžoch. Navíc se tehdy, a já patřím ke generaci, která tehdy hlasovala, tehdy jsme úplně hlasovali o jiné Evropské unii, bez evropského záchranného mechanismu, bez toho, abychom ručili za závazky předlužených zemí eurozóny. To už není dávno žádný elitní klub. Jejich závazky a zadlužení je v průměru 90 % HDP. My i po vašem 2,5letém působení ve vládě máme pořád jenom 44 %. A většina nebo přes polovina z nich má přes 100 % HDP. A tak bych mohla pokračovat.

Takže prosím, nemanipulujte. My děláme obrovskou petiční akci, největší zájem je přesně o otázku, jestli chtějí občané euro a vlastně zbavit se české koruny. Budete překvapeni, jak obrovský je odpor proti euru ze strany občanů. Děláme to po celé republice od Šumavy po Jablunkov.

K panu poslanci Lochmanovi vaším prostřednictvím. No, pane poslanče, prosím vás, prostřednictvím paní místopředsedkyně, zameťte si před vlastním prahem. Vy, kteří jste přinesli slepičáka, Dozimetr, vy, kteří máte prostě máslo na hlavě, že byste měli chodit kanálama, tak tady budete urážet a kopat do Andreje Babiše? Styďte se.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



