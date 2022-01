Schillerová (ANO): Netransparentní financování politické strany může vést až k jejímu zrušení

reklama

Milé kolegyně, milí kolegové, pane předsedo Michálku, tím se nevyviníte. Tím, že ukážete na někoho jiného. To jste tady ukazovali čtyři roky. A my rádi všechno vysvětlíme, není problém. Otevřete rozpravu. Ale pojďme se vrátit k meritu této schůze. Tím se nevyviníte. Tím jste nevysvětlili, proč vám toto nevadí. Proč prostě jste v pohodě takzvaně. Radši tady házíte nějakými nesmyslnými miliardy, abyste odvedl pozornost. Já tomu rozumím. Ale věřte tomu, že občané nikoliv.

A rozhodně to není v souladu s tím, co jste celou dobu hlásali. Tak a teď k tomu, co tady říkal pan předseda Rakušan. Já v žádném případě bych si netroufla stylizovat se do někoho, kdo tady posuzuje porušení zákona. V tom máme soudy, orgány činné v trestním řízení. Já věřím, že když oni zjistí jakoukoliv pochybnost, tak se tím budou zaobírat. Takže já o to nemám strach. Nechávám bez povšimnutí tu vaši poznámku o nějaké synchronizované informaci - to jsem vůbec nepochopila, co jste tím myslel, jestli jste měl na mysli dnešní informaci na serveru seznam, tak nevím, který politický subjekt byl víc předmětem sledování a informací tohoto serveru než hnutí ANO. Takže jste se tam dostali poprvé a už je z toho hrozně zle.

Já si myslím, že prostě to je v pořádku, že nezávislá média měří podle metru padni komu padni. Jenomže víte, pane ministře, ono - já si ani nemyslím, že byste nějakým způsobem zasahoval do výběru policejního prezidenta, ono to není vůbec jednoduché. My jsme vybírali generálního ředitele Celní správy. Ten zákon o ozbrojených složkách má pevná, jasná pravidla. Ono se tam jen tak nedá nějaký kamarád dostat z ulice. Ale ani si nemyslím, že byste mohl zasahovat nějak přímo do trestních řízení, nepředpokládám to, já si to neumím představit, že bych někdy do něčeho zasahovala, co bylo mimo mojí gesci v rámci Ministerstva financí, takže vůbec vás z toho nebudu podezírat. Ale ony jsou jiné problémy.

Ono když se prokáže například netransparentní financování politické strany, tak to může vést až k jejímu zrušení, a to je určitá forma správního řízení, a já nepředpovídám, já říkám jenom čistě teoreticky, kterou vede Ministerstvo vnitra a vy se můžete dostat do role potom příslušného až odvolacího orgánu nebo orgánu, který v nějaké fázi toho řízení může rozhodovat. A to už je prostě nebezpečný střet zájmů. Víte, vy jste si tady postěžoval, že vlastně jste nemohl vědět o žádném porušení zákona. Já tomu rozumím, já to i chápu jako právník, jako člověk. Ale pak to nejde dohromady třeba s tím, vzpomínám si na dobu, nevím, jestli to byl rok 2019, tuším, ale možná se mýlím, někdy na jaře, když nastoupila do funkce, a byla tam poměrně krátce, moje bývalá kolegyně paní ministryně spravedlnosti Benešová, jak jste se velmi aktivně účastnil demonstrací, které řešily její ohrožení, že ona je ohrožením nezávislosti justice. Já si myslím, že za celou dobu, co byla ministryní, já jsem nezaznamenala, sedávaly jsme blízko sebe, často jsme spolu jednaly, nezaznamenala, že by byla nějakým ohrožením nezávislosti justice.

A přestože se tady objevila ta hysterie, tak vy jste neváhal a na těch demonstracích se postavil do čelních řad a dokonce mám pocit, že jste vystupoval i na pódiu. Já to mám jenom z veřejných zdrojů a z médií. To znamená, že víte, to je to, o čem mluví můj kolega Patrik Nacher, který by tady určitě teď vystoupil, kdyby byla otevřená rozprava, to je ten jeho dvojí metr. A já si nemyslím, že jste to úplně vysvětlil. Ono se to nedá takhle shodit se stolu. Protože ta pachuť, ta pachuť tady zůstává. A že říkáte, že firma REMA není jenom nezisková, že má i nějaké jiné zdroje financování a z těch vám poskytla, vždyť přece to už je něco tak nepříjemného pro vás, nepříjemného, ta pachuť, obrovská pachuť, že bych vždycky na vašem místě se snažila obejít takový problém obloukem a rozhodně peníze vrátit.

Za mě, já osobně říkám a znovu apeluji na tuto Poslaneckou sněmovnu - a je potřeba si uvědomit, že i koaliční strany, které budou případně hlasovat, já to nebudu předjímat, pro to, aby nebyl vpuštěn předmět této mimořádné schůze do rozpravy, tak v případě, že se prokáže - a já nevím, jak to dopadne, já skutečně mluvím zatím jenom o nestandardnostech, podezření, že se prokáže, že to nebylo v pořádku - a to dneska nemůžete vědět ani vy, tak svým způsobem budou, ta pachuť ulpí i na nich.

Děkuji.

