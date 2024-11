Schillerová (ANO): Obětovali jste v politickém handlu 120 000 lidí z takzvaných náročných profesí

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře Výborný, teď jste říkal, že jsou připravené pozměňovací návrhy, tak nám pojďte prosím prozradit, jak bude KDU-ČSL hlasovat o těch nejzásadnějších pozměňovacích návrzích.

Nedávno mi v diskusním pořadu partie ukazoval pan ministr práce a sociálních věcí Jurečka v mašličkách takzvanou důchodovou reformu, za mě pseudodůchodovou reformu, jak je v mašličkách. Jak je teda možné, že jste tak zásadní důchodovou, promyšlenou reformu, že nejzásadnější její pilíře měníte pozměňovacím návrhem? No, protože jste udělali handl, a budu vám to tady chodit opakovat neustále, udělali jste politický handl! Vy jste si uvědomili, že prostě přinášíte obrovský politický kapitál, tak jste zatlačili na koaličního partnera, že chcete zpomalit to prodlužování odchodu do důchodu a ty měsíce, že chcete zastropovat na věku 67 let - když jste to měl tak promyšlené, tak vymakané, v těch mašličkách vyvázané, tak najednou jste to ve středu ve druhém čtení načetli tento pozměňovací návrh.

A z druhé strany přišla další část toho handlu, že se prostě obětovalo 120 000 lidí z takzvaných náročných profesí, které zase ODS nechtěla, takže ze 130 zbylo, tuším nějakých 12 000 nebo něco přes 10 000. Tohle je ten politický handl, který jste udělali.

A vy pojďte teď na mikrofon, pane předsedo KDU-ČSL, pane ministře, a řekněte, jak budete hlasovat. Jak se k tomu postavíte? Protože vaši někteří poslanci mluvili o tom, že je to pro ně nepřijatelné.

No a o hnutí STAN, to si nechám do jiné faktické poznámky, protože ti teda opravdu u toho drží jenom stafáž a vyměnili to všechno, budoucnost těch milionů lidí (Předsedající: Čas!) za debatní kroužek. (Potlesk z lavic ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky