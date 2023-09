Schillerová (ANO): Omítka už opadala, za ní se vyjevuje už jen zuřivá snaha udržet se u moci

reklama

Vážení přátelé, druhou nejcennější věcí v životě člověka je svoboda slova, tou úplně nejcennější je mít co do úst, a na třetím místě je střecha nad hlavou. Víte, kdo to řekl? Legendární Rowan Atkinson, představitel Pana Beana. Se svou úžasnou britskou noblesou shrnul, na čem stojí důstojnost člověka. Zároveň je v tom velká porce realismu. K čemu je svoboda slova hladovému? K čemu je střecha nad hlavou, když se bojíte, jestli vám nepřijdou zabouchat na dveře za vaše názory?

Každá noblesa je spojená s životním realismem. Noblesní politik neřekne lidem, aby si vzali dva svetry, když nemají na zaplacení plynu, paní Pekarová. Ani nepřesvědčuje důchodce, aby se spokojili s poklesem reálného důchodu, pane Jurečko. Ani nenadává každému, kdo přijde vyjádřit nespokojenost s vládou, do ruských švábů, pane Rakušane. Neosekává životní úroveň studentů, seniorů, rodičů, živnostníků, postižených proto, aby si vylepšil katastrofální hospodaření, pane Stanjuro. Nevyřizuje rodičům, ať si obvolají 100 lékáren, pane Válku. Nevymlouvá se už druhým rokem na Ukrajinu, pane Fialo.

Takže, jak se stará tato vláda o tři nejdůležitější věci v životě člověka podle Rowana Atkinsona?

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Mít co do úst

Ceny jídla rostou už druhým rokem. V obchodě jsem teď nedávno viděla ovesné mléko za 98 korun. Petr Fiala, který si hrou na noblesu získal dostatečný počet voličů, aby se prolhal do premiérského křesla, nadává výrobcům potravin. Těm přitom zisky klesly, protože je drtí Fialou nezvládnuté ceny energií a agresivní politika obchodních řetězců, kterých se premiér bojí dotknout.

Stejně důležité jako jídlo jsou léky, protože zvlášť v případě malinkých dětí a zesláblých seniorů zachraňují životy. Pokaždé, když ministr zdravotnictví Válek zalže, učiní další planý slib nebo prohlásí nějakou absurdní drzost vůči pacientům, premiér Fiala ho přikryje. Jen proto, že nechce ztratit svého sice malinkého, ale přesto spojence TOP 09.

Svoboda slova

Kdo poukáže na neschopnost vlády, která nemá žádnou souvislost s Ukrajinou, je okamžitě označen za proruského švába. Kdo chce debatovat o vládních nařízeních, které porušují zájmy naší země, je mu ve Sněmovně vypnut mikrofon. Poslancům opozice řádně přihlášeným do debaty se upírá právo mluvit. Každý odpor proti svévoli 108ičky označují poslanci pětikoalice jako obstrukci.

A Lex Babiš? Návrh nenávistí umanutého pirátského poslance, který ho přilepil k jinému zcela nesouvisejícímu zákonu, a který je v rozporu s Ústavou i s Listinou základních práv a svobod. Aby poslanci ušili perzekuční zákon na míru konkrétnímu člověku, to jsme tu ještě neměli. Podali jsme stížnost k Ústavnímu soudu, protože tohle už je přímý útok na naši demokracii.

Střecha nad hlavou

Když se počet nových hypoték propadne o 64 procent, když se počet stavebních povolení propadne skoro o 10 procent, když kvůli bezradné vládě máme už druhý rok nejdražší energie na kupní sílu v Evropě. Tehdy přijde Stanjura s plánem zdražit daň z nemovitosti na dvojnásobek. Tehdy chce sebrat desítky miliard městům a obcím za požehnání předsedy „Starostů“ Rakušana. Tehdy chce sebrat 11 miliard ministerstvu pro místní rozvoj, aby se už nepostavil jediný obecní byt. Ministr Bartoš několik týdnů krčil rameny, dokud nezjistil, jaký je to průšvih mezi jeho vlastními voliči. Ano, předseda pirátů. Ten, který sliboval, kolik postaví bytů a jak usnadní mladým lidem bydlení.

To, co vidíme od Fialovy vlády, není noblesa, jakou představuje pan Atkinson. Je to póza a faleš, omítka, která už opadala a za kterou se vyjevuje už jen zuřivá snaha udržet se u moci.

Pěkný víkend vám všem.

