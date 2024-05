Schillerová (ANO): Oni tomu říkají důchodová reforma

reklama

Vážení přátelé, v jakém věku jsou děti nejroztomilejší? Já bych řekla tak od jednoho roku do pěti let. Mají v sobě pořád tu miminkovskou roztomilost, ale zároveň už to začínají být osobnosti, které vymýšlí kulišárny. A jejich rodiče? Pro ně je tohle období ze všech nejtěžší, a tak i krátké pohlídání od babičky a dědečka bývá spásou z nebe. To ale skončí.

V zemi budoucnosti podle ODS nehrají babičky a dědečkové se svými vnoučaty po obědě pexeso, protože jsou v práci. Neukládají vnoučata ke spánku, aby si rodiče mohli občas večer vyrazit, ale sami ulehají smrtelně unavení do postele. Nechodí ani s vnoučaty o víkendu na výlety, protože se snaží dát dohromady, než se zas v pondělí roztočí pracovní týden. V zemi budoucnosti podle ODS se nestihnete potěšit ani s prvním ani s druhým vnoučetem. S trochou štěstí byste mohli stihnout to třetí, ale vážně pochybuju, že se Vaše děti k němu odhodlají.

Ke komu vlastně mluvím? Ne k lidem, jako jsem já, kdo už máme vlastní vnuky. Ne k těm, kteří už mají dospívající děti. Mluvím k dnešním dvacátníkům. Schválně se podívejte do tabulky, s kterou přišli Stanjura, Fiala a Jurečka. Podívejte se na rok narození 1999 a uvidíte tam „věk odchodu do důchodu: 68,05 let“.

Oni tomu říkají „důchodová reforma“. Slavnostně ji položili na stůl před prezidenta, a pak drze tvrdili, že jsme s tímhle paskvilem souhlasili. Když jsem viděla tu jejich tabulku, okamžitě mě napadlo: „Odfláknutý domácí úkol.“ Oni se totiž vůbec nezamysleli, jak posílit důchodový systém a jak pro něj zajistit dostatečné příjmy. Jen prostě zadali do počítače, jak se bude zvyšovat průměrná doba dožití, pak od toho odečetli dvacet let a bum. Měli hotovo. Počítač jim řekl, že člověk, kterému je dnes 40 let, se dožije 86,72 let. Tak práskli do tabulky odchod do důchodu 66,72 let. U třicátníka jim to ukázalo 87,63 let, a tak dali odchod do důchodu 67,63 let.

Rozumíte, co tím myslím? Kdyby jim počítač ukázal, že se budeme dožívat 150 let, dají odchod do důchodu ve 130 letech. Takhle hloupě oni uvažují. Tedy vlastně neuvažují. Stejně jako ten stroj. Nezajímá je, jaké jsou limity člověka, a nepřemýšlí, jak vůbec lidský život vypadá.

Člověk nestárne plynule. Prostě najednou není mladý. I vědecké výzkumy potvrdily to, co vídáme kolem sebe. Díváme se na své rodiče, známé i sami na sebe a říkáme si: „Kdy se to stalo?“ Podle jedné studie, která zkoumala proteiny v lidském těle, jsou dva takové zlomy. Ve 34 a 60 letech. Kolik lidí si kolem vás stěžuje, že je už od čtyřiceti něco bolí? Kolik z nás se cítí unavených ještě dávno předtím, než máme nárok na důchod? To je prostě biologický fakt, žádné kňourání.

Pokud je druhý zdravotní zlom v 60 letech, znamená to, že všichni ti, kteří odchází do řádného důchodu, o několik let přesluhují. Fialova vláda už teď dvacátníkům předpovídá osm let navíc, a ještě absurdnější je to, že nedává žádný horní strop. Tak já bych ti, drahá vládo, teď ocitovala evolučního biologa a anatoma, profesora Laitmana, který na tohle téma nedávno natočil video: „Naše orgány nejsou stavěné na to, abychom se dožívali sedmdesátky či osmdesátky. Už ve čtyřiceti nebo nejpozději v padesáti přichází problémy.“ Jemu samotnému je mimochodem 72 let, takže to sám na sobě určitě cítí.

Chtít po lidech, aby šli do důchodu v 68 letech a víc, je odporné. Politici pětikoalice se u toho zaříkají zodpovědností za budoucnost národa, ale jsou to právě oni, kdo je tady nezodpovědný. Nepřišli s ničím, co by nám skutečně pomohlo. Vytáhli z počítače lacinou tabulku, která nefunguje v reálném životě. Připravili naši zemi o desítky miliard zrušením EET a o stovky miliard nezvládnutými cenami energií. To jsou právě ty peníze, které budou chybět na důchody.

Za sebe vám slibuji, že vize ODS o pracujících starcích se NESTANE naší budoucností. I kdyby tuhle šílenost pětikoalice protlačila silou 108 poslanců, jak už dávno slibuje, my ji po příštích volbách zrušíme. Člověk má na stará kolena chodit za vnoučaty, ne do továrny nebo za kasu. A peníze na důchod mu zajistíme.

Mějte krásný víkend.

