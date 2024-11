Schillerová (ANO): Plat jako v Německu Petr Fiala má

Vážení přátelé, Petr Fiala má plat jako v Německu. A bude ho mít i dál, pokud ho příští rok opět zvolíme. Tohle asi myslel, když říkal u Moravce: „Potřebuji ještě další čtyři roky“, a měl u toho lehce žadonící tón. Jenže co platy všech ostatních? Za tři roky Fialova vládnutí klesla skutečná hodnota průměrného platu o 3,8 tisíc měsíčně. Bez ohledu na to, co vám možná přibylo na výplatní pásku, koupíte si za to míň než v roce 2021. Říká se tomu REÁLNÁ mzda.

Kdyby Petr Fiala uměl správně vyhodnotit své schopnosti, slíbil by nám „platy jako v Lotyšsku“. Tam bychom se tímhle tempem dostali, kdyby vládl ještě čtyři roky. Osobně neznám moc lidí, kteří jsou ochotní ubrat si hodnotu mzdy o dalších pět až šest tisíc měsíčně.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 3% hlasovalo: 1203 lidí

Pan Fiala se nám snaží namluvit, že bychom ho neměli soudit za to, co udělal dosud, ale máme mu dát druhou šanci, protože… Protože proč vlastně? Tvrdí nám, že „to nejhorší máme za sebou“ a teď už to bude fajn. No tak dobrá. Pojďme se podívat na ty nejslunnější předpovědi ekonomů, kteří pracují pod Stanjurou. Sepsali předpověď, jak by hodnota našich platů mohla v příštích letech růst. Odpověď je 750 korun ročně.

Pokud mají Stanjurovi ekonomové pravdu a všechno půjde už odteď jako po drátkách, dotáhnou české platy ty německé za 85 let. Petru Fialovi v tu chvíli bude 145 let, bude už po dvacáté třetí premiérem České republiky a tehdy, v roce 2109, slavnostně prohlásí: „Vidíte? Máte platy, jako měli Němci v roce 2024.“

Anebo to bude úplně jinak. Petra Fialu pošleme příští rok do předčasného důchodu, na který má uloženy peníze v kampeličce v Celetné ulici, a vlády se ujme opět hnutí ANO. Znovu zavedeme důsledný výběr daní, zastavíme šikanu živnostníků, firem a pracujících rodin a bez velkých řečí navedeme naši zemi zase k prosperitě.

Německé platy nebyly jediná Fialova šílenost u Moravce. Pokud vám to uniklo, tak sám sebe prohlásil za „nejlepšího premiéra od roku 1938“. Asi proto, že jsme brali "poctivé" Kronen v Protektorátu Böhmen und Mähren.

Mějte se fajn.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky