Schillerová (ANO): Priority pětikoalice jsou prostě jiné a tou největší z nich zůstal Andrej Babiš

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, nebudu mluvit příliš dlouho, ale cítím potřebu zde říct pár slov k tomu, čeho jsme už po několikáté svědky. Těch témat, kterými by se tato Sněmovna měla zcela určitě zabývat, je mnoho. Ovšem nezabývá. Priority pětikoalice jsou prostě jiné a tou největší z nich zůstal Andrej Babiš. Myslím, že je ale fér to říct lidem na rovinu. Milí občané, na vaše problémy teď nemáme čas, stále jsme posedlí Andrejem Babišem. Tak nějak by to asi mělo znít. Ono to není nějak překvapivé, jak už napsalo i mnoho komentátorů a politologů, a cítil to tak nějak každý, jediným lepidlem vaší nesourodé koalice byl právě program Antibabiš. A tak se samozřejmě i body z tohoto programu plní nejsnáze, protože na čemkoli jiném se vám shoda hledá jen velmi obtížně.

Je dobré si udělat krátký exkurz a připomenout si, jak to bylo v minulosti, v tom roce 2016, kdy byl přijímán původní lex Babiš. Tehdy do toho zákona vlastně Sněmovna mohla napsat cokoli, protože ta většina, která zákon prosazovala, byla jasná. Já musím říct, že pan předseda měl vlastně velké štěstí, pan předseda Babiš, protože kdyby v té době seděli tenkrát ve Sněmovně také čtyři piráti, tak by mu snad zákonem zakázali i dýchat sněmovní vzduch. Každopádně byl přijat zákon v nějaké podobě, a on ten zákon naplnil. To je prostě fakt. Pro některé je to ale málo, protože Andrej Babiš stále zůstává v politice, a tak dnes, po sedmi letech, kdy je ve Sněmovně opět většina, která může prakticky cokoliv, opět koalice tvoří zákony směřované proti jednomu člověku, a jede to jak na běžícím pásu. Je to už vlastně takový kolovrátek, kam to jde, tam kolega Michálek přilepí něco namířeného proti předsedovi hnutí ANO.

Vede to už ale po několikáté k tomu, že z původně naprosto nekonfliktní transpozice, která zcela naplňovala směrnice Evropské unie, se opět stalo politikum. Proč? Protože někteří koaliční poslanci si potřebují léčit své mindráky a pokračují ve své svaté válce. Po kolikáté už! Naposledy jsme toho byli svědky před pár týdny, kdy i část koaličních poslanců uznávala, že předložený pozměňovací návrh kolegy Michálka je dokonce v přímém rozporu s tím, co EU po členských zemích požaduje.

Každopádně je nám všem aspoň jasná jedna věc. Pokud by Piráti neměli Andreje Babiše, tak se těmi čtyřmi lety ve Sněmovně prostě promlčí. Jednoduše by neměli jiné téma, protože podstata jejich existence se bohužel zdrcla pouze na předsedu hnutí ANO.

Ono to dlouhodobě hraničilo s jakousi posedlostí, možná obsesí. Ale od opoziční strany to zase tolik nepřekvapovalo. Teď ale, kdy by člověk od vládní strany čekal, že prioritou pro ni začne být práce pro občany, řešení toho marasmu, do kterého jste zemi přivedli, že budou řešit, proč nedokáže ministr zdravotnictví zajistit léky, proč ministr průmyslu a obchodu neřeší, že máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, respektive místo hledání řešení napadá společně s premiérem Eurostat a další nezávislé instituce, že budou řešit podvody ministra financí, který všechny obelhává falešnými čísly při sestavování rozpočtu, ceny potravin, inflaci, zpožděné důchody a tak dále a tak dále. Ale toho se opravdu nedočkáme. Piráti pohodlně zapluli do veřejných funkcí - a teď hlavně nedělat prudké pohyby.

Proto zbylo jen jediné téma, a tím je Andrej Babiš.

Něco vám prozradím. Nejen vám. Hodit by se to mohlo celé koalici. Antibabiš už nefunguje. Neustálé výmluvy na Babiše a naši vládu, strašení a podobně - už to prostě nejde. Na to jste v té vládě už příliš dlouho a spousta lidí už oči otevřela. Pokud se nechá pan předseda poslaneckého klubu Pirátů slyšet, že v případě, že Sněmovna ten zákon rychle neschválí, odhlasuje si koalice pevný čas hlasování, tak to považuji za skandální. Měli jste v ruce jednací řád, pane předsedo, prostřednictvím pana místopředsedy. Víte, že to je zákon? A víte, že tohle je porušení toho zákona se vším všudy? Tomu se říká arogance moci - máme většinu, můžeme cokoliv. Ale z vlastní zkušenosti bych vám doporučila s pokorou, abyste měli vždy na paměti, že dnes sedíte tady nahoře a dost možná budete sedět zase tady dole. A já vám garantuji, že potom takových kroků můžete hořce litovat, protože ať už vás na vašem místě vystřídá kdokoliv, jistě si bude velmi dobře pamatovat, že takový postup jste aplikovali vy. A než se začnete ohánět EET a jeho procesem schválení, tak bych vám doporučila se podívat na údaj, jak dlouho trvala diskuse před tím, než k takovému kroku tehdejší koalice přistoupila.

Samozřejmě není to jen o Pirátské straně. Roli roztleskávaček velmi dobře sehrávají ty zbylé čtyři strany koalice. Ale všichni, kteří teď před očima máte jen předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, tak byste si měli uvědomit, že přijímání takovýchto právních úprav de facto diskvalifikuje z politiky úspěšné lidi, kteří něco mají za sebou a něco vybudovali. Takový je prostě ten vzkaz: Pokud jsi úspěšný, do politiky nelez! Dřív nebo později tě z ní vyštípeme. Dobře, teď to vzkazujete podnikatelům. A kdo bude další na řadě? Kdo bude dál?

Děkuji za pozornost, dámy a pánové, a myslím si, že máme všichni nad čím přemýšlet, proto já jménem klubu hnutí ANO beru přestávku na jednání klubu hnutí ANO do 14 hodin. Děkuji. (Potlesk. z řad ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



