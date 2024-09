Schillerová (ANO): Víte, co je největší ponížení? Když vás nejneschopnější premiér vyhodí za neschopnost

Vážení přátelé, víte, co je to největší ponížení? Když vás nejneschopnější premiér v dějinách České republiky vyhodí za neschopnost. To už, myslím, stojí za záznam v České knize rekordů. Možná by se pan Bartoš měl podívat do telefonu, jestli tam nemá zmeškaný hovor od Agentury Dobrý den. Záznam by si zasloužil i sám pan Fiala. A to za Nejustrašenější oznámení výpovědi.

Na sociálních sítích se Fiala okamžitě vykreslil jako rozhodný lídr, který „řízl“. Ve stejnou chvíli se naráz Stanjura, Kupka, Skopeček a Kuba hlasitě ozvali novinářům, že s premiérem nebyli, nevolali mu, nic netušili. Někteří dokonce nabízeli své alibi „za posledních 24 hodin“. Kdo jste ale někdy potkali pana Fialu, tak víte, že není schopný udělat jediné rozhodnutí bez dlouhého terapeutického objetí od velkých kluků ze strany. Během schůzky z očí do očí si s Bartošem povídal jakoby nic, potřásl si s ním rukou a hodinu čekal, dokud neodejde dostatečně daleko, aby mu zavolal, že má padáka.

Já vám teď vyčíslím, kolik tahle Fialova ustrašenost bude stát naši zemi v korunách. Každý den, co nefunguje Bartošovo stavební řízení, přichází česká ekonomika kvůli stojícím projektům o stovky milionů korun. DENNĚ. Fiala váhal s odvoláním Bartoše 84 dní, a tedy jako manažer způsobil svou bojácností škody za několik desítek miliard. Dosud, podotýkám. Škoda se zvyšuje každý den.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Víte, neschopnost je jako lepidlo, které protéká skrz naskrz a všechno zadrhává. Když máte premiéra až tak neschopného, jako je Petr Fiala, jak asi budou vypadat jeho ministři? Fialovi jsme poslali otevřený dopis, že Bartoš způsobí katastrofu, o 212 dní dřív, než k ní skutečně došlo. Dalších 84 dní mu trvalo, než ho odvolal.

Víte, jak by to vypadalo, kdybychom byli u vlády my?

První den by ministr dostal varování, že musí urychleně napravit chyby. Druhý den by dostal ultimátum, že má už jen 24 hodin. Třetí den bychom uspořádali tiskovou konferenci, na které bychom oznámili demisi ministra a zároveň řekli jméno krizového manažera, který má dát věc okamžitě do pořádku. Ministrovi bychom ze slušnosti poděkovali za snahu a dál se k němu nevraceli.

Tohle a pouze tohle jsme chtěli od Fialy už na začátku července. Prostě aby bez nějakých cavyků Bartoše odvolal. Slušně, stručně, bez divadla. Jenže se stal pravý opak.

Fialova vláda dotáhla Bartoše za dredy na obětní kámen a teď ho porcuje před zraky celého národa.

Obětní zvíře má důležitou funkci. Šaman Fiala skrze něj prosí bohy, aby zbavili jeho vesnici prokletí neschopnosti. Čím pestřejší rituál kolem oběti udělá, tím lépe odvede pozornost sám od sebe. Stejnou příležitost vycítili i ostatní předsedové teď-už-čtyřkoalice, a tak každý z nich chytil Bartoše za jeden dred.

Vážení politici, kteří zatím ještě ve vládě zůstáváte. Přestaňte s tím divadlem. Varovali jsme vás všechny, jaký průšvih se s Bartošem na Česko valí, a vy jste se jen povýšeně usmívali a plácali se s ním po zádech celou tu dlouhou dobu. Takže jste to dopustili společně. Pana Bartoše už nechte na pokoji a ze slušnosti mu alespoň pusťte písničku na rozloučenou. Myslím, že se k jeho stranické příslušnosti pěkně hodí:

„Vím, že cesta má konec už má,

tak nechte mě plout,

sil už málo mám,

tak nechte mě plout.“

Mimochodem, je to moc hezký song. Třeba zpříjemní víkend i vám.