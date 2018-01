Schwarzenberg: Kvóty byrokraticky nařízené jsou nesmírná blbost

Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, poté, co se tady každý otíral o Evropskou unii - a my jsme jejími členy a po pravdě řečeno, podíváme-li se na pozoruhodný blahobyt naší země, tak si musíme přiznat, že ze 70 % vděčíme členství v Evropské unii, že jsme se dopracovali do stavu dnešní České republiky, co se týká hospodářského úspěchu a také do jisté míry fungování našich demokratických institucí. Nicméně patří k českému folklóru, že každý musí na Evropskou unii nadávat. Přičemž bychom se měli více snažit najít politické řešení pro politické problémy.

Já jsem zcela názoru, že kvóty byrokraticky nařízené jsou nesmírná blbost a základní politický omyl Evropské unie. Bohužel se v tom tzv. Dublinu IV zase tento postoj opakuje. To neznamená ale, že bychom se měli nebo máme reálnou možnost se odklonit od Evropské unie, protože bychom se zničili sami, celé naše hospodářství. To si musíme taky uvědomit. Je na čase, abychom začali vážně a seriózně jednat. Nechovat se jako malé dítě na nočníčku, které řve na maminku - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nechci udělat! - Nýbrž jednat politicky. My se chováme poněkud směšně, dámy a pánové. A když například, je mi líto, ale bývalý ministr vnitra prohlásí - žádný uprchlík nepřekročí české hranice do voleb - co to znamená? Že po volbách se bude všechno měnit? Nebo to bylo čistě jenom populistické prohlášení? A bohužel celá debata o uprchlících, jak známo, na rozdíl od našich sousedních zemí, sotva nějakého máme, se nese v tomto poněkud populistickém duchu.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Je nejvyšší čas, aby jakákoli vláda nám bude v příštích letech vládnout, konečně začala seriózně a politicky jednat. Ne vykřikovat, aby vyhověla doma voličům - teď máme ty volby konečně za sebou - nýbrž aby byla brána jako seriózní partner Bruselu, což toho času nemůžeme ji bránit po těch prohlášeních, co děláme.

Měli bychom si brát příklad ve Slovácích. Bratři Slováci jsou politicky rozumnější než my a jak známo ve vší tichosti pustili myslím 1 200 nebo co uprchlíků na Slovensko, nikdo je tam ani nezaznamenal a vyhnuli se všem potížím s Evropskou unií. My ovšem se musíme předvádět.

Je nejvyšší čas, aby se ministr zahraničí a premiér zamyslel nad tím, co je životní zájem České republiky, jestli je to otázka, jestli tisíc uprchlíků sem, nebo tam, nebo naše funkce v Evropské unii, naše působení v Evropské unii, naše postavení a respekt našimi sousedy. Přičemž tady zbytečně strašíme. Kdokoli má chuť, může se podívat do vedlejšího Rakouska, kteří, jak známo, mají několik deset tisíc a sto tisíc uprchlíků. Rozdělili je a nemají velké potíže. Samozřejmě se nalhává sem a tam. Ale když se podíváte do pohraničních měst, jako Horn nebo Schrems nebo cokoli (?), uvidíte, jak v každém městečku je 20 - 30 umístěno, zdejší charitativní spolky, farář a jiní se o ně starají, děti jdou do školy a je klídek. My tady vyvádíme, jako kdyby byli Turci před Novými Zámky před 500 lety. Prosím, abychom konečně začali o těchto problémech věcně mluvit. A uvědomit si, že jsme členy Evropské unie. A marná sláva, když jsme jejími členy a také nepodstatné části od nich čerpáme, se musíme taky řídit pravidly tohoto spolku, která jsme přijali. Nemůžeme vstoupit do spolku, říct, že přijímáme pravidla a pak se na ně vykašlat. To není seriózní postup. Já bych rád, kdyby konečně česká zahraniční politika i evropská politika se stala seriózní, ne populistická. Děkuji za pozornost.

