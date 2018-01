Schwarzenberg: Máme neblahou pověst, že dodržování slibů nebereme tak vážně

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

je pravda, že západoevropské země si v 50. letech po druhé světové válce navykly redukovat svůj obranný rozpočet rok co rok, poněvadž se spoléhaly, že je Spojené státy ochrání. Což se taky dělo, někdy reptaly, poněvadž větší slovo ve spojenectví NATO měly Spojené státy, nicméně poněvadž samy nechtěly platit, tak s tím byly srozuměny. Bohužel naše země, sotva jsme se přidali k západním státům, přijala obdobný nešvar. A je to závažná chyba. Nejsem voják, přiznávám to otevřeně, nicméně jako bývalý ministr zahraničí vám můžu říct jenom jedno. Máme neblahou pověst, že něco slíbíme, ale s dodržením to nebereme tak vážně. Ať je to přijetí eura, nebo ať je to (nesrozumitelné) procent výdajů na obranu.

My se držíme starého českého přísloví "slibem nikoho nezarmoutíš", ale musíme si konečně uvědomit, že nedodržením slibu každého naštveš! A to se nám docela daří. Dámy a pánové, musíme si konečně uvědomit, že situace se změnila, že Američané, ať to byl prezident Obama v Amsterodamu, nebo prezident Bush, nám sdělili: Račte se starat o vaši obranu sami. Což my musíme v rámci NATO s pomocí Evropské unie dělat. Berme konečně naši vlastní obranu vážně! (Předsedající upozorňuje na čas.) Nebo proč by někdo ještě náš stát měl brát vážně nadále?

Děkuji.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Juříček (ANO): Paní ministryně má velký prostor pro to, aby ceny srážela Rakušan (STAN): V současné době své závazky k NATO neplníme Peksa (Piráti): Paní kolegyně Černochová se ráda fotí se zbraněmi Fiala (ODS): Dovoluji si připomenout, že Hnutí ANO spravuje resort Ministerstva obrany pátým rokem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV