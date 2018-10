Šec (KDU-ČSL): Školky musíme stavět tam, kde jsou děti. Ne je vozit přes celé město

Nedostatečná kapacita školek a škol je evidentní. Lidé se dnes chovají jinak než v roce 1970 a hlavně žijí jinde. Sídliště zestárla a je tam méně mladých rodin než dříve. Do mateřských škol, které byly uprostřed sídlišť vybudované, dováží rodiče děti z okraje Plzně.

Pokud by lidé z okrajových částí měli ve svých lokalitách školky, pak by byla kapacita mateřských škol na sídlištích dostatečná.



Řešením není budovat obrovské komplexy pro předškolní vzdělávání. V případě chřipkových epidemií je velká koncentrace dětí na jednom místě problém. Zahrada přecpaná dětmi také není to pravé ani pro personál ani pro děti. Čím víc rodičů bude vozit děti auty z dálky, tím větší budou zácpy a problémy před školkou zaparkovat.

autor: PV