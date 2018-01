Sečkár (Svobodní): Prezidentské volby – povolební kocovina

Nejsem očividně dobrý prognostik. Nečekal jsem tak špatný výsledek Mirka Topolánka. Věřil jsem mu na 10-15 % a tajně doufal, že to bude stačit na druhé kolo, protože pak bych si v něm mohl vybrat mnohem snáz. Obecně je hlasů pro kandidáty, kteří se alespoň verbálně hlásili k pravici, velmi málo, dílčí úspěchy sklízí nijak nevyhraněný „nepolitický“ střed. Podle očekávání s převahou vede Miloš Zeman, je však otázkou, o kolik víc hlasů může v druhém kole posbírat.

Já jsem už před prvním kolem avizoval, že ho nepodpořím v žádném případě. Vyvěsil vlajku EU na Hradě, chtěl být v jádru evropské integrace, ještě loni hájil euro a chce Evropskou federaci, není to autentický euroskeptik. Není to ani pravicově smýšlející člověk, naopak je etalonem české levice.

Je ve zjevně špatném fyzickém stavu, a ačkoliv za to nemůže a nechci se mu kvůli tomu zle vysmívat jako jiní, nemyslím, že by měl dalších pět let vykonávat náročný úřad, který jeho zdraví podlomí ještě víc. Přitom neustále úmyslně a opakovaně provokuje vulgárními výrazy. To mi vadí, z politiky se obecně vytratila slušnost a prezident tomu v posledních letech velmi přispěl (vzpomeňte na Klause, který se vždycky chovat uměl, i když je osobně také celkem arogantní a ješitný).

Opakovaně si „extenzivně vykládal“ Ústavu jen proto, aby dokázal, že může. Obklopil se týmem lidí pochybných morálních kvalit, kteří na něj dost možná mají dnes větší vliv než si on sám a jeho voliči připouštějí. A k dovršení všeho jde na ruku Babišovi, kterého vnímám jako největší ohrožení demokracie v ČR, větší než celý Brusel. Možná jen potřeboval hlasy jeho voličů a po svém znovuzvolení může vazby zase s gustem zpřetrhat, toto zjevně účelové chování však zavdává otázku, s kým a na čem se dohodne příště?

Z Jiřího Drahoše nemám velkou radost, na můj vkus je dost eurofilní, nevnímám ho však jako čistokrevného eurohujera jakým byl král pravdoláskařů Karel Schwarzenberg. Mnohé odrazuje tím, že nemá na nic názor. Od lidí, co ho měli možnost poznat, jsem ale opakovaně slyšel, že „želé“ není jeho pravé já, ale pouze marketingový produkt prodávaný tak, aby co nejméně odrazoval vyhraněnými názory, což je teoretický předpoklad úspěchu ve většinové volbě.

Staví se negativně k referendu o členství v EU, uvedl však, že v případě jeho přijetí parlamentem by ho neblokoval. To je podle mě férový postoj. Férovější než při vlastním nesouhlasu ohýbat ducha zákonů, byť třeba nejsou dokonale naformulované.

Nechci zůstávat stranou jako mnozí jiní, jakkoliv jejich (ne)volbě rozumím. Budu proto v druhém kole volit Jiřího Drahoše.Tak jako u Topolánka v kole prvním, i u něj existují jistě mnohé dobré důvody, proč mu hlas nedat. Věřím, že nás může příjemně překvapit, zatímco současný prezident mě po celou dobu výkonu svého mandátu překvapoval zásadně nepříjemně.

Na druhou stranu, dopadne-li to naopak, nedá se zkrátka nic dělat. Je chybou nás všech, když se za pět let nenašel vhodnější protikandidát. Nebudu se účastnit žádných vulgárních výpadů vůči Zemanovi, ani před druhým kolem, natož po něm. Jestli chybí slušnost jemu (domnívám se, že ano, a že je to špatně), neměla by chybět jeho oponentům. Často na to zapomínají a škodí pak sami sobě. Vyzývám všechny jeho nevoliče, aby si dali závazek, že to dělat nebudou, a zvýšili tak šanci, že bude poražen argumenty ve férovém politickém souboji.

Alois Sečkár,

místopředseda Svobodných

Ing. Alois Sečkár Svobodní

