Seďa (ČSSD): Krize politiky či krize politiků

04.03.2018 20:49

Každá politická strana by měla mít svůj program, který prosazuje. A ten by jí měl řadit mezi leviocvé či pravicové strany. A to právě na základě toho, čí zájmy tento politický program hájí.