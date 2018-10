Seďa (ČSSD): Pokud chcete změnu v Uherském Hradišti podpořte kandidátní listinu ČSSD

Sociální demokraté z Uherského Hradiště vždy pracovali a pracují ve prospěch města a jejích občanů. Nejsou pouze nejviditelnější opoziční stranou, ale dokáží prosadit i svůj komunální volební program. Připomeneme prodloužení doby na poštách v místních částech, zdarma MHD pro děti a pro seniory, rekonstrukci ZUŠ či výstavbu dětských hřišť. Na straně druhé jsme se snažili prosadit řešení největších problémů ve městě, a to dopravní zatížení, nedostatek parkovacích ploch a snižování počtu obyvatel ve městě. Na základě vypracované analýzy je zřejmé, že za negativním demografickým vývojem a za snižováním počtu obyvatel je odchod mladých z města. Prostě proto, že v Uherském Hradišti je cenově nedostupné bydlení, včetně toho nájemního. Náš program Pro náš společný domov má odpovědi na problémy a neduhy našeho krásného města. Je to levnější doprava MHD, výstavba městských a družstevních bytů, mezigenerační solidarita, zajištění kvalitního vzdělávání a zvýšení počtu míst v MŠ, dětských skupinách a v jeslích, dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby. To jsou priority kandidátů za ČSSD. To jsou priority sociální demokracie v Uherském Hradišti. 1 je tu pro Vás.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



