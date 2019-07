Seďa (ČSSD): Strana a její představitelé by měli být čitelní a předvídatelní

Nejde přece o to mít silná ramena při jednání s panem prezidentem či premiérem. Primárně jde o to, aby ČSSD a její představitelé byli čitelní a předvídatelní. Což je dnes problém číslo jedna. Že jsou nízké preference a nízká důvěryhodnost strany je právě dáno tím, že lidé nechápou, oč sociální demokracie usiluje a co má za své priority. A po pravdě, když jsou nízké preference, pak k růstu preferencí je třeba usilovné práce na všech úrovních...

Ing. Antonín Seďa ČSSD



