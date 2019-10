Seďa (ČSSD): Z České pošty státní banka

Senátor Ivo Valenta se diví, že je Česká služba dotována ze státního rozpočtu, respektive z daní občanů. Poněkud zapomněl, že je to veřejná služba, tak jako vzdělávání, zdravotnictví, veřejná doprava či čištění veřejných komunikací. Takových veřejných služeb placených z daní občanů je mnoho. Je dobře, že konečně lze na poště platit kreditními kartami, takže ke zvýšení služeb došlo. Ano, ceny známek jsou vysoké, protože lidé namísto dopisů posílají SMS či MMS. A také se musí popasovat s další konkurencí v oboru. Jinak si pracovníků české pošty vážím, protože to není lehká práce a tady souhlasím, že nejsou, tak jako další profese, dobře placeny. Ale pokud chceme zachovat poštovní služby v současném počtu poštovních úřadů, tak je cestou pouze zvýšení platby ze státní kasy. Já bych šel cestou vytvoření z České pošty státní banku (to by bylo křiku), která by spravovala penze a státní příspěvky, státní a veřejné finance. A z regulovaného zisku by měla na zvýšení platů i na zkvalitnění svých služeb pro občany.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



mimo zastupitelskou funkci

