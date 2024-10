Seďa (SOCDEM): Jiný pohled na řešení fiskálních problémů

Často musím souhlasit s analýzou stavu naší společnosti, politiky a ekonomiky. Nicméně se velmi často také liším s návrhy, jak postupovat, aby se Česká republika vrátila k výraznějšímu hospodářskému růstu. Pokud chci, aby zaměstnancům rostly mzdy a platy, aby do zdravotnictví, školství a vědy šlo více peněz, pak je nutno zajistit více peněz na straně příjmů. Protože 93% státních výdajů je mandatorních či kvazi mandatorních, daných již schválenou legislativou.

Pravicovými škrty se nelze proškrtat k moderní a udržitelné společnosti. Ano, souhlasím, že je třeba omezit byrokratickou zátěž podporou digitalizace, IT či AI. Nicméně i na to potřebuji zdroje. A ty leží v zavedení progresivního zdanění fyzických i právnických osob a k omezení vyvádění zisků dceřiných společností do zahraničí. Prostě je nutno něco udělat se strukturálním každoročním deficitem kolem 170 miliard korun, které scházejí. Na tom se shodnou jak pravicoví, tak levicoví ekonomové. Ale současná vláda to před volbami řešit nebude.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



