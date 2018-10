Sehnal (ODA): Petice je úspěšná, předali jsme proto petiční archy radním Prahy

“Myšlenka vzniku Parku Miloše Formana je dobrá a já věřím, že se dočkáme jejího naplnění. Vůle Pražanů vyjádřená jejich podpisy na petici je toho důkazem. Během několika týdnů se nám podařilo sebrat téměř třikrát víc podpisů, než kolik nařizuje zákon, aby se peticí museli zabývat pražští zastupitelé,“ říká Sehnal. Podmínkou pro zařazení na jednání zastupitelstva je totiž počet podpisů odpovídající 0,5 procentu trvale bydlících obyvatel města.

Pavel Sehnal se domnívá, že přejmenování holešovického výstaviště je pouze tím správným startem. Výstaviště by mělo zaznamenat i proměnu ve své nabídce, ke které chce Sehnal významně přispět. „Vytvořím v Praze místo, které jí chybí. Odpočinkovou zónu, křižovatku setkávání a také líheň kultury a umění se specifickým vztahem k filmu a divadlu. Bude to místo otevřené, sympatické, vstřícné a svobodu vyjadřující pro všechny Čechy, Pražany i návštěvníky ze všech koutů světa,“ slibuje Sehnal. Podle něj to pomůže i částečně řešit turisticky přetížená centra, Staroměstské a Václavské náměstí. „Turisty samozřejmě vítáme, ale je třeba jim nabídnout víc, nežli jen pár míst v centru Prahy, kde také bydlí lidé a chtějí i svůj noční klid. A atraktivní nabídka Parku Miloše Formana by ulevila tomuto pražskému downtownu a lidem zde bydlícím a přitom by zatraktivnila turistům dojem z našeho hlavního města, a to nejen působivými audiovizuálními projekcemi, ale celkově možností, zde lépe relaxovat,“ tvrdí Pavel Sehnal.

Petici za přejmenování veřejného prostranství v Praze 7 – Holešovicích, jehož dominantou je Průmyslový palác, nesoucího v současné době název „Výstaviště“ na „Park Miloše Formana“, podpořilo a podepsalo dosud 18.372 občanů za poměrně velmi krátkou dobu, přesně od 5. září, kdy se petiční aktivita rozběhla. Je tedy zjevně zájmem široké veřejnosti uvedené veřejné prostranství přejmenovat, uctít tím památku pana Miloše Formana, jednoho z nejvýznamnějších českých rodáků a velikána českého i světového filmu, a přiřadit hodnotný název tomuto veřejnému prostranství, které si hodnotnější název pro svůj význam a pro účely jeho budoucího vhodného využití zaslouží.

Petiční archy byly předány v souladu s pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy Odboru volených orgánů, který je následně předkládá radě k projednání na jejím zasedání.

Prosadit novu věc je vždy obtížné, chce to odvahu, vytrvalost a schopnost dotáhnout věci do konce. I tato vize Pavla Sehnala prochází tímto procesem a je třeba jí zdůvodňovat i obhajovat: „Pokud jsem se při prezentaci projektu přejmenování holešovického výstaviště jakkoliv dotkl citů bratrů Formanových, tak se za to omlouvám, nebylo to mým úmyslem a doufám, že i touto cestou k nim má omluva dorazí. Bratři Formanové dělají svým uměním a vtipem radost lidem, já zase chci vrátit ztracený lesk hlavnímu městu Praze a zlepšit život Pražanům. Obě strany mají krásné a smysluplné cíle, přesto obě strany se ale momentálně spolu škorpí a svou energii a čas věnují věcem, které nejsou ani pro jednu stranu tím, co chtějí pro druhé lidi dělat a v čem vidí smysl. Proto jsem nabídl bratrům Formanům usmíření a dobrou věc, která nás paradoxně nyní rozděluje, můžeme dokončit společně,“ doplňuje Pavel Sehnal.

