Sehnal (ODA): Pokud jsem se jakkoliv dotkl citů bratrů Formanových, tak se omlouvám

Petiční archy budou předány v souladu s pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy Odboru volených orgánů, který je následně předkládá radě k projednání na jejím zasedání.

Sdělujeme, že petici za přejmenování veřejného prostranství v Praze 7 – Holešovicích, jehož dominantou je Průmyslový palác, nesoucího v současné době název „Výstaviště“ na „Park Miloše Formana“, podpořilo a podepsalo více než 20.000 občanů za poměrně velmi krátkou dobu. Je tedy zjevně zájmem široké veřejnosti uvedené veřejné prostranství přejmenovat, uctít tím památku pana Miloše Formana, jednoho z nejvýznamnějších českých rodáků a velikána českého i světového filmu, a přiřadit hodnotný název tomuto veřejnému prostranství, které si hodnotnější název pro svůj význam a pro účely jeho budoucího vhodného využití zaslouží.

„Pokud jsem se při prezentaci projektu přejmenování holešovického výstaviště jakkoliv dotkl citů bratrů Formanových, tak se za to omlouvám, nebylo to mým úmyslem a rád se jim za to dojdu omluvit i osobně. Bratři Formanové dělají svým uměním a vtipem radost lidem, já zase chci vrátit ztracený lesk hlavnímu městu Praze a zlepšit život Pražanům. Obě strany mají krásné a smysluplné cíle, přesto obě strany se ale momentálně spolu škorpí a svou energii a čas věnují věcem, které nejsou ani pro jednu stranu tím, co chtějí pro druhé lidi dělat a v čem vidí smysl. Proto jsem nabídl bratrům Formanům usmíření a dobrou věc, která nás paradoxně nyní rozděluje, můžeme dokončit společně,“ vysvětluje Pavel Sehnal.

Ing. Pavel Sehnal ODA



