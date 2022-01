Semelová (KSČM): Drzost ODS nezná mezí

reklama

Prý chce, aby se u nás dobře hospodařilo, žilo v dobrém životním prostředí a aby lidé měli možnost kvalitního vzdělání. No to mě podrž!

Proč tedy vaše strana, pane premiére, zlikvidovala špičkové socialistické školství? Proč zprivatizovala, co se dalo? Proč zlikvidovala průmyslové závody a zemědělská družstva, která zabezpečovala finanční zdroje pro stát, respektive pro jeho obyvatelstvo, a zdravou výživu pro všechny? Proč jste rozprodali všechno, co přinášelo naší zemi zisk, do zahraničí?

ODS pomohla zahraničnímu kapitálu zlikvidovat to, co by mu mohlo konkurovat! A co nepřešlo za hubičku do zahraničních rukou, kam teď díky vám putují statisíce miliard ročně, to jste předali na stříbrném podnosu církvi! Lesy, pole, louky, rybníky, nemovitosti, peníze… to všechno jste ukradli lidem této země!

Vydrancovali jste republiku a všechno to, co zde vytvořily a vybudovaly předcházející generace, na které umíte akorát házet špínu. A teď si dovolíte vykládat něco o dobrém hospodaření a směřování ČR mezi nejvyspělejší země?! Normální člověk této vládě pokrytců nemůže věřit ani nos mezi očima.

Mgr. Marta Semelová KSČM



