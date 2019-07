Senátor Antl: Tento poplatek nebyl valorizován čtvrt století

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně. I já bych chtěl požádat o podporu návrhu na zvýšení stropu pobytového poplatku až na 100 korun. Částečně v tomhle reaguji i na předřečníka, byť bych vystoupil i bez toho.

Myslím si, že tady je potřeba zdůraznit jednu totálně zásadní věc, a sice jde o strop, který umožňuje samosprávám lokálním, místním, městským si poplatek nastavit podle svého. To znamená argumentace jistě zajímavá, že v Londýně se platí méně, fajn, pokud si Praha nastaví moc vysoký poplatek, zjistí, že to funguje špatně z hlediska konkurenceschopnosti, je to zcela v její možnosti a péči poplatek si nějak přizpůsobit. Tady jde skutečně o možnost nějakého širšího pohybu pro samosprávy se rozhodnout pokud jde o poplatky. Myslím si, že tady je zcela namístě si uvědomit, že stanovení stropu je skutečně ctěním ústavního principu, že žádný veřejný politický subjekt nemůže vybírat od občanů peníze bez souhlasu Parlamentu. Nicméně si také myslím, že v tomto by samosprávy měly mít poměrně široký manévrovací prostor.

JUDr. Miroslav Antl BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je úplně pravda, jak tady říkala paní ministryně financí na začátku, že tento poplatek nebyl valorizován čtvrt století, prakticky celou existenci samostatné ČR. Mezitím inflace navýšila ceny mnohonásobně. Čili tady si myslím, že je to zcela namístě. Současně moje prosba o podporu tohoto návrhu vychází i z kalkulací, které existují v mém volebním obvodě v Praze, v centru Prahy. Víte, že Praha 1 je asi vůbec nejzatíženější místo z hlediska turistického ruchu v ČR, a to s náskokem, a je evidentní, že náklady, které takováto obec má s turistickým ruchem, mnohonásobně převyšují poplatky současné, i stokorun, pokud by se pro ně Praha 1 rozhodla, tak nepokryjí náklady, které s tím městská část má, ale přece jenom by jí to trochu rozvázalo ruce a umožnilo by jí to jednak nepřenášet náklady z turistického ruchu na občany, kteří tam bydlí, a jednak i trošku regulovat to, co se z hlediska turismu v místě děje. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Poplatek bude moci zavést jakákoli obec Senátor Cieńciała: Musejí být zodpovědní konkrétní lidé Ministryně Schillerová: Změna má stávajícím i budoucím akcionářům zajistit transparentnost odměňování vedoucích osob Senátor Vystrčil: Ministerstva se stovkami úředníků se rozhodla, že se budou bránit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV