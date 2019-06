Senátor Balatka: Českým papalášem za rok 2019 se stává...

Českým papalášem za rok 2019 se stává...

Strašně to letí. Už je to deset let, co jsme s partou kamarádů a dobrovolníků v Sokolově uspořádali "obnovený" Festival politické písně 2009 - Festival proti papalášství a vyhlásili jsme výsledky celostátní ankety Český papaláš.

Hodně mi tehdy vadilo, že se někteří politici už zase začali chovat nabubřele, přezíravě a papalášsky. Jako bychom tehdy začali být totiž v Česku nějak otrlí a už nás nic nepřekvapilo. To, jak aféra stíhala aféru, ale nic se nedělo. Jako by to už všem bylo jedno. Oprášili jsme tedy skoro zapomenuté slovo „papaláš", slovo s podivnou normalizační pachutí, která na nás z jednání některých našich politiků občas dýchala. A z toho vzešel nápad věnovat právě jim tento festival s původním komunistickým názvem, udělat celostátní anketu a zkusit vyprovokovat ostatní k přemýšlení o tom, v čem žijeme a kdo nám vládne. Upozornit na nízkou úroveň politické kultury v ČR a samozřejmě přitáhnout mediální pozornost k našemu městu, k Sokolovu.

A povedlo se - proběhl týdenní multižánrový festival, přijely televize Prima a ČT, o Sokolově se psalo ve všech celostátních denících a na internetu, celkem tehdy vyšlo kolem 300 článků a reportáží, Sokolov navštívila spousta zajímavých účinkujících, Ivan M. Jirous, ZnouzeCtnost, X.Baumaxa, Ester Kočičková, Garáž, Čankišou, Švihadlo a další, byl filmový den, vernisáž výstavy Malík urvi skupiny Podebal a jako hlavní hvězda byla na festivalu kapela The Plastic People of The Universe, která by na původním komunistickém festivalu nikdy nemohla a ani nechtěla hrát. Byl to úžasný týden, moc rád na to vzpomínám :)

I vzhledem k tomu, že jsme udělovali anticenu „Český papaláš", festival rozpoutával v médiích mocné diskuze a ohlasy a vrátil slovo papaláš do českého slovníku. Prvním vítězem se v roce 2009 stal Jiří Paroubek, za nějž si cenu odvážně přebrala jeho tehdejší žena. Vítězové dalších ročníků David Rath (2010), ani Václav Klaus (2011) si jí už nevyzvedli, bůhvíproč...

No, ale když se tak dívám zpátky, a srovnám to s tím, co se u nás děje dnes, tihle pánové mi zas tak strašní nepřipadají... Inu pokrok nezastavíš..;)

PS: Přikládám pár fotek a taky odkaz na festivalový web, kde je i anketa. Byl to mazec.. ZDE.

