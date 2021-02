Senátor Canov: Chápu, že by se vládě líbilo mít neomezenou roční diktaturu

reklama

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Český parlament má dvě komory. Horní komoru, Senát, a Dolní komoru, Poslaneckou sněmovnu. Český parlament má dvě komory, Horní komoru, Senát, a Dolní Poslaneckou sněmovnu. Český parlament má dvě komory, Horní komoru, Senát, a Dolní komoru Poslaneckou sněmovnu...

Tak nějak se to kdysi dávno, když ještě děti chodily do školy, učily děti ve škole. Ale jak jsem dospěl k názoru z minulého týdne, doteď o tom, že Senát existuje, vůbec netuší členové vlády a vůbec o tom netuší ani politické špičky v Poslanecké sněmovně. Jinak by totiž nemohlo dojít k situaci, ke které došlo minulý týden. Všude se vyhlásilo, že se vláda domluvila s opozicí a že nejdéle v pátek bude platit pandemický zákon. Jako kdyby Senát vůbec, ale vůbec neexistoval. Všimli jste si toho? Jako kdyby vůbec neexistoval. Jako kdyby to byl úplný vzduch. A také tak se pak s námi jednalo. Jediné, co bylo povoleno, bylo mlčet a všechno odsouhlasit.

Kdyby v tomto Senát poslechl, k čemu by došlo? Byl by schválen pandemický zákon, ve znění, které schválila sněmovna. A co sněmovna schválila? Sněmovna schválila roční neomezený diktát vlády a ministerstva zdravotnictví. Opakuji ještě jednou, roční naprosto neomezený diktát do 28. února vlády a ministerstva zdravotnictví. K tomu totiž došlo právě proto, že nebyl vůbec propojen § č. 1, odst. 3, který se týká zavedení pandemické pohotovosti, a § 2, mimořádná opatření. Poslanecká sněmovna by si mohla vesele zapínat a vypínat pandemickou pohotovost, ale bylo by to úplně jedno, protože mimořádná opatření byla na pandemické pohotovosti naprosto nezávislá. Všechna by platila celý rok.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanecká sněmovna by s nimi nemohla udělat ale vůbec nic. Naopak vláda a ministerstvo zdravotnictví by mohlo přidávat neomezeně další a další mimořádná opatření. A znovu opakuji, sněmovna by s tím nemohla dělat vůbec nic. A naopak, kdyby vypnula pandemickou pohotovost, tak by došlo k tomu, že by nikdo z postižených občanů nebo podnikatelů neměl ani teoreticky nárok ani na korunu náhrady za škodu, nikdo by se nemohl odvolat soudu. Neboť to je možné pouze za stavu pandemické pohotovosti. Ale mimořádná opatření by byla.

To znamená, že sněmovny přišel neskutečný paskvil. O to horší, že byl vypracován všemi dohromady. A chtělo se, aby Senát mlčel. Kdyby mlčel a skutečně potvrdil, tak znovu opakuji, by tento paskvil platil. Sněmovna by byla naprosto impotentní, byla by nulová, ztratila by, co se týká covidu, na rok důvod své existence a mohla by se rovnou rozpustit. Naštěstí senátoři neuposlechli výzev a ignorace své komory a na tento naprosto zásadní paskvil přišli. Přišli a oznámili, v pondělí se to oznámilo poprvé veřejně, že tady dojde k opravě, dojde k propojení těch paragrafů.

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 60% Hamáček 1% Blatný 3% Ani jeden z nich 36% hlasovalo: 8046 lidí

Jak na to reagoval ministr Hamáček, ministr vnitra, a ministr obchodu a dopravy a já nevím ještě, čeho, Havlíček? Jak na to reagovali? Začali se rozčilovat, co si to ten Senát dovoluje, když my jsme se domluvili s opozicí apod.? No bodejť by ne. Já chápu, že by se jim tento paskvil líbil, kdyby měli neomezenou roční diktaturu. Mně by se, mezi námi, diktatura taky líbila, kdybych byl diktátor.

Ale kdo mě nejvíc šokoval, to byl předseda Dolní komory právník Radek Vondráček. Jestli jste ho viděli v úvodu Událostí v pondělí, co pravil. Žádal senátory, ať do toho nezasahují, ať si to rozmyslí, ať to schválí, jak to přišlo. Přitom už musel vědět, že by byla sněmovna naprosto impotentní. Přátelé, tím projevem Radek Vondráček vstoupil do dějin! On se stal prvním českým, a možná evropským, možná světovým, předsedou nějaké poslanecké komory, který žádal, aby jeho orgán byl zcela impotentní. Neuposlechli jsme ho. Vypracovaly se pozměňovací návrhy, výbory už sem přinesly ty základní. Ale zdůrazňuji, ty základní. Je tam více naprostých neplech. Jedná se totiž o obyčejný zákon. O obyčejný zákon. A v tom návrhu se zjevně popírají ústavní práva.

Jenom tak namátkově, zákaz soukromých saun! Pokud má někdo doma saunu, nesmí ji využívat. To je neuvěřitelné. Zákaz soukromých akcí. Nesmějí využívat. Sankce, ty se zmenšily už v tom návrhu ÚPV, co je. Jsou tam další věci. Kolega Lukáš Wagenknecht je tady nepochybně přednese. Celkově jsme vypracovali, je to hlavně jeho zásluha, 7 dalších pozměňovacích návrhů. Podle mého názoru si každý zaslouží velkou pozornost. Uvidíme, jak to dopadne.

A nebojme se sněmovny, že to zamítne a bude to v původním znění. Já věřím, že kromě předsedy Vondráčka nikdo z nich nechce být v impotentním orgánu. A všichni chtějí mít možnost mít vliv na to, jestli jsou mimořádná opatření, nebo nejsou. A tím pádem jim nic jiného nezbude, než že buď schválí naše pozměňovací návrhy, schválí se jako celek. Když je neschválí, tak ale určitě neschválí ani ten svůj původní návrh, protože tím by se vyřadili zcela ze hry. Pak by jim samozřejmě zbyl nouzový stav. O něm už mluví dneska. To je jejich pravomoc. Ale my bychom se neměli zříct naší pravomoci a ten nebetyčný paskvil pod lidovým názvem pandemický zákon změnit tak, aby byl k světu, vyhovoval ústavě a nečinil Poslaneckou sněmovnu impotentní.

A poslanci by nám měli za to poděkovat. Zatím jsem neslyšel ani jedno jediné poděkování za to, že jsme to vůbec objevili. To, že jsme k ničemu ve smyslu toho, že jsme povinni schvalovat, co nám nařídí, to berou kolikrát jako automatiku. A je jedno, z které strany.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Canov: Nouzový stav není protiústavní Senátor Canov: Za kompenzací pro obce a kraje stojíme jednoznačně Senátor Canov: Prezident se bude královsky bavit, až strany ukážou, že nedodržují zákon Senátor Canov: Veto? Nastalý guláš bude mít vskutku peprnou příchuť

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.