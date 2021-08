Senátor Čunek: Je potřeba, aby tento způsob výroby paliva skončil

reklama

Paní předsedající, pane premiére, kolegyně, kolegové,

já tomu i věřím, že dneska vlastník Agrofertu, který má velké peníze z toho, že dostává dotace přes řepku a bionaftu, tak že to tak může být. Ale tato podpora vznikla jindy. Tato podpora vznikla z úmyslu a rozhodnutí Evropské unie, která tuto podporu doporučovala dlouhou dobu. Na řepku přešel nejen náš stát, ale mnoho jiných států, ta podpora se tam dávala. A teď Evropská unie, když vidí, co se děje – a to, co tady pan předřečník řekl, to je jistě pravda. Ničí to motory, to je dokázané. Všechny dopady do ekologie atd. tam jsou také, tzn. nesmyslné to je. A je potřeba – a já pro to velmi horuji, je dobré, aby tento způsob výroby paliva, pěstování chleba řepky, tedy řepky nejen pro olej, tak aby skončil. To já jsem pro.

Ale pravdou je, že já si to myslím, já to nevím zcela jistě, ale jsem přesvědčen, že žádní zemědělci, kteří pěstují řepku, teď myslím všechny v České republice, zřejmě neměli vliv na to, nebo spíš nezpůsobili nebo nezapříčinili to, který ten druh podpory v Evropské unii bude schválen. Kdysi dávno, před 15 lety, nebo jak je to dlouho. To znamená, že teď, když do tohoto zákona takto zasáhneme, tak nevím, jestli nedopadneme stejně jako při energetickém zákonu, kde se výbor nakonec podle mého názoru velmi rozumně dohodl, že projednávání odloží a probere ty záležitosti detailně s ekonomy, s právníky tak, aby ty návrhy, které tady padly, aby byly rozumné. Aby nevyrvaly někoho z podpory, aby se ta záležitost připravila atd.

Nějak jsem nepostřehl, proč ten záměr, který původně pan kolega Wagenknecht dával, tak ho pak stáhl. Tak jsem nepostřehl proč, teď se tady objevil, protože byl stažen i z toho podvýboru i z výboru, takže se neprojednával. Ale je to pořád o stejné věci. Pořád je to o tom, že náš stát by podle mého názoru měl všechny, ať už mají vítr, vodu, já nevím, co všechno coby zdroj energie, tzn. obnovitelné energie, tak by měli mít tito podnikatelé, kteří takto vyrábí, podobný zisk.

A v tomto zákonu samozřejmě paní kolegyně Žáková podala pozměňovací návrh, který už jsem komentoval. Byl komentován s tím, že vlastně nevíme, jaké bude mít úplně dopady. Ale jisté je, že my teď schválíme nějakou podobu energetického zákona a také zákona o obnovitelných zdrojích, a přitom tyto zákony jsou velmi nedokonalé, protože je velký rozdíl ve výdělku jednotlivých podnikatelů, kteří se do této podpory zapojí. A já jsem přesvědčen, že ten přiměřený podobný výdělek má mít jak ten vítr, tak ta voda, tak solární energie. A ne, že někdo uletí a bude mít daleko víc a všichni se tam ženou apod.

A to, co se teď tady předkládá, tak já bych to rád podpořil. Jenom neznám všechny dopady, které to bude mít vlastně na celou strukturu, se kterou se teď počítá. Takže bych požádal pana ministra, jestli může nějakým způsobem okomentovat, co by to znamenalo v průběhu let. Protože jak rozumím tomu návrhu, on je rozumně koncipován v tom, že neruší všechno hned a je myslím do roku 2030, rozkládá to snižování, tak bych byl rád, aby se pan ministr vyjádřil k tomu, co to bude v tom energetickém mixu znamenat a jakým způsobem by přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pohnulo s tím jejich konceptem, který i tak je nedokonalý. On pořád, jak jsem řekl, rozděluje výrobce takovým způsobem, že to není spravedlivé. A ti, kteří se tam dostali do roku 2010, dostávají daleko víc než ti, kteří do toho přišli poté. A to si myslím, že v celkové energetické koncepci je špatně. Stát to má upravit a říkat – vy, kteří si to uděláte, vás vůbec nepodpořím. Vy, kteří to tady máte, tady ta podpora je jenom pro tyto.

Potom vyhlásí akce, vybere ty, kteří nabízejí nejvýhodnější službu pro stát. A když to takto bude dělat každý rok, tak se nestanou ty nespravedlnosti, které tady od toho roku 2005 nastaly.

