Senátor Čunek: Jsou to ohromné miliardy, které jsou v ohrožení

Na úvod se mi chce říct: Zaplaťpánbůh za posledního sociálního demokrata, který tady je... Vážený pane předsedající, pane ministře, já mám jeden dotaz, a ten zní: Úřad pro hospodářskou soutěž do konce září vám dal lhůtu, abyste využívali výběrové řízení, které pak zřejmě budete muset opakovat. Chci se vás zeptat, jak toto rozhodnutí ÚOHS budete... Co vám to způsobí? To je první poznámka.

Přihlásil jsem se ve chvíli, kdy jsme ještě dokončovali zpravodajské zprávy. Řekl bych, že kolegové asi sdělili zcela všechno, takže nebudu natahovat toto jednání. Opakováním chyb, které tam jsou. Jistá je ale jedna věc. Jestliže slyšíme stále z úst pana ministra, že všechno bude dobré, že to už dodělají, slyšel jsem ho včera v médiích, že ještě dvě věci, šablon a tak dále, budou do konce srpna napraveny, já jsem přesvědčen, že když vezmeme ty stovky úředníků na stavebním řízení, jsou to v celé republice tisíce tedy, nikdo z nich neumí podle toho současného systému fungovat, tak je zřejmě chyba někde jinde, tzn. na tom, kdo ten systém spustil.

Rád bych znal ještě odpověď na druhou otázku, nejenom na ten ÚOHS. Jestli skutečně není možné přemýšlet o tom, co tady naznačil nebo spíše jasně řekl kolega Hanza, a to, jestli není skutečně čas na to, abychom tento systém ještě pozastavili, odložili účinnost nového zákona, jeli podle starého... Protože jde samozřejmě o občany, fyzické osoby, které nemohou stavět, mají úvěry, které budou muset přeúvěrovávat, potom možná i za jiných podmínek. Jsou tady dotační záležitosti, kdy máme skončit. To jsou stovky případů, které zřejmě vláda ani zákonem nemůže generálně označit tak, že všichni, kdo kvůli nefungujícímu stavebnímu řízení nedokončili stavby, ty dotace dostanou, protože to byste se museli domluvit s Bruselem a podobně. Těch věcí je opravdu moc. Jsou to ohromné miliardy, které jsou v ohrožení. Znal bych rád odpověď na to, jestli nepřemýšlíte skutečně, jakým způsobem v legislativní nouzi ještě de facto provést něco s účinností tohoto zákona.

