Senátor Čunek: Když lidé přestanou věřit policii

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, samozřejmě zákon o zbraních je vždycky citlivá věc. Asi neznám stát, kde, když se o něm jedná – nemyslím tím jenom Ameriku – tak zvyšuje velkou pozornost. A to ze zcela pochopitelných, dokonce bych řekl pro každého z nás osobních důvodů, protože asi, když se něco stane, a byť se to stane na škole v Americe, jak říkal pan kolega, anebo kdekoliv jinde, tak každého z nás tato situace přivede asi více než nějaké války na myšlenku, co kdyby se to v tom míru stalo u nás. A také bohužel se to stává. Nicméně já bych chtěl upozornit a zeptat se při této příležitosti na jednu věc, která se stala v sobotu.

Nebyla to naštěstí střelba, ale byla to situace velmi vyhrocená, kdy možná by k tomu i dojít mohlo. V sobotu byl tady v Praze řádně ohlášený pochod pro život, kterého se zúčastnilo několik stovek lidí, především rodin s dětmi, které tento chtěly vyjádřit svůj názor. Proti nim – stalo se to již opakovaně každý rok, pravidelně – minulý rok byl tento pochod zablokován na mostě, nicméně tehdejší velicí důstojník, či důstojnice dokonce dokázala rychle zasáhnout demonstranty, kteří chtěli přerušit tento pochod, to znamená šli proti zákonu, tak je nějakým způsobem odklidili z té cesty. A ten pochod mohl pokračovat. Teď policie vyhodnotila tu situace naprosto špatně. Tento pochod v Kaprově ulici byl zablokován. Lidé s dětmi, a nebyla to příjemná situace, byli vystaveni tomu, že na ně, skoro bych řekl, fašistické skupiny, svým pojetím, troubily, měly tam sirény apod. No a to je situace, kdy dochází k velkému psychickému napětí, tlaku. A pak by se také mohlo stát, když policie řádně nezasáhne, tak jak měla, že někdo, kdo se začne bránit, tak by zbraň mohl také použít. My nemáme možnost interpelací, a proto mě přišlo upozornit pana ministra na to, že ne vždy policie pracuje správně a špatně vyhodnotila tuto situaci. A došlo skutečně k psychickému napětí mezi těmi jednotlivými skupinami. A zdá se mi, že když tady budeme takovéto projevy nezákonné a protizákonné jaksi tolerovat – skupin, které mají prostě jenom jiný názor, ale používají k tomu nezákonné metody, tak pak dojde k tomu, že to napětí ve společnosti se zvyšuje. A lidé přestanou věřit policii, že ona dokáže příště zasáhnout. A právě o tom chci mluvit, protože po e-mailech a různě dostávám názory a nabídky k tomu, co udělat jako protiopatření, která já nepovažuji za správná. Samozřejmě když selhává policie. Takže v tomto případě bych, pane ministře, chtěl, aby ti, kteří byli předvedeni, ztotožněni a tak dále, tak aby došli k trestům, to znamená k potrestání, tak jak – podle zákona. Také by bylo dobře, kdybyste to... kdyby o tom veřejnost byla informována, aby se takový skutek už nestal. Co se týká tohoto zákona, tak já ho podporuji ve formě, v jaké – byť chápu ty důvody – ale ve formě, v jaké přišel. A to především proto, že si myslím, že ta největší změna skutečně mířila, a o tom již předřečníci mluvili, to znamená k označení těch osob mezi námi, jejichž psychický stav je takový, aby byli odhaleni dříve. To je první věc. A druhá věc, přijde mi to skutečně úsměvné, protože když se podíváte na byznys, takže zcela určitě místo toho, aby byznys dostával peníze postupně za tlumiče 10 let, tak je dostane do doby platnosti zákona velmi rychle. A v zásadě se nic nestane. Takže z toho důvodu si myslím, že to nestojí za to, abychom tento zákon brzdili v jeho přijetí ve formě, v jaké přišel z Poslanecké sněmovny. Děkuji.

