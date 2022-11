Senátor Čunek: Prostě Němci udělali to, co je pro ně výhodné

reklama

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Navážu na to, co říkal můj předřečník. Vše, co řekl v tom shrnutí, především v té logické posloupnosti, z čeho se skládá ta cena, proč ten zákon takový je, já s tím plně souhlasím. Bohužel musím říct, že nesouhlasím s jedinou věcí, která v této zemi dlouhodobě panuje, a to je pocit, že celý svět a celá Evropa tady je proto, aby jednotlivým členům, tedy občanům, jednotlivým členským státům, především ČR, aby všichni pomohli. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4357 lidí

Vždycky naše cíle a naše úmysly musíme porovnávat, zvláště v těch, tady naštěstí nejde o život, zvláště s tím, jak skutečně se ty státy kolem nás chovají, co skutečně dělají. My bychom neměli jenom čekat, protože tady nejsou jenom státy, ale jsou tady velké firmy, nadnárodní firmy, které ovládají významné prostředky, vstupují do politik států, jak Německa, tak Francie, teď říkám těch největších států, pak ovlivňují i nás. Tyto firmy také vstoupily sem a, řekněme, vlastní část českého hospodářství.

Já vám teď nabídnu jinou věc, která se týká přímo energií. A vůbec, předesílám, se tomu nedivím, protože podnikatelé jsou tady proto, aby podnikali, aby naplňovali to, co říká zákon, to znamená, podnikají za účelem dosažení zisku. My na to někdy zapomínáme. Tady jde o to, že když tady nebyl Nord Stream 1 ani 2, ten nebyl spuštěn, tak do Německa proudil plyn přes nás. Ukrajina, Slovensko, ČR. Německo začalo zelenou éru. To znamená, začalo stavět větrné a solární elektrárny. Já nic proti tomu nenamítám, naopak s tím souhlasím. Máme využívat této energie. Počítali s tím, že když nebude foukat a svítit, vykryjí to levným, v zásadě levným plynem z Ruska. Samozřejmě když to jde přes Ukrajinu a přes Slovensko a ČR, tyto státy získávaly za tranzit plynu nemalé finanční prostředky. Jestli někdo tvrdí, že Nord Stream 1 byl dělán jenom jako bezpečnostní plynovod, že to je plynovod, který nás vůbec neomezí, myslím si, že vidí svět příliš růžově.

Prostě Němci udělali to, co je pro ně výhodné, naprosto pochopitelné, proč by platili tranzitní části, když je lépe získat plyn levněji, z Ruska, pak ho zase přeprodat Slovákům, Čechům atd. za nějakou cenu. To je obchodní politika jednotlivých států, my bychom měli vědět, že každý stát má mít svou obchodní politiku. Silní partneři se pak, když jsou si navíc rovni, se mohou dohodnout.

Teď samozřejmě začaly všechny problémy s Ruskem, situace se trochu změnila. Nicméně žijeme v zemi, která díky bohu stále ještě něco kolem 15 % své výroby vyváží. To znamená, my tady elektrickou energii na rozdíl od jiných máme. Neudělali jsme ale jednu jedinou věc. Nepohlídali jsme si toto strategické hospodářství. Prodali jsme dráty. Prodali jsme i ten plynovod, to znamená, to má německé RWE. Takže z té části, kterou jsme vydělávali jako ČR, vyděláváme už jenom část na daních, protože větší část z toho tranzitu jde do německé firmy. Když nám RWE konečně nabídlo, abychom si koupili, já vlastně neznám ani důvod, proč to udělali, přesný, abychom si koupili zásobníky, bylo to někdy v květnu, já jsem tady o tom mluvil, tak se řeklo, že vláda prostě na to nezareagovala. Naštěstí teď se dočítáme, že vláda tyto zásobníky chce koupit, jedná o tom atd.

Pak jsem minule mluvil o tom, právě využívám přítomnosti pana ministra financí, protože ne pan Síkela, ale pan ministr financí je ten, kdo deleguje na valnou hromadu ČEZ svého zástupce, tím se nabízím, že bych jím rád byl, pane ministře, ale já bych asi udělal něco, co by se vám nelíbilo, já bych hlasoval, tím pádem by to prošlo, protože stát má necelých 70 %, tak bych hlasoval pro to, ať ČEZ nemá žádnou dividendu. Je to proto, že ČEZ čekají velké investiční záležitosti, ať už je to dostavba Dukovan či cokoli jiného, měl by si na to šetřit a vydělat sám. Protože jestliže my si vezmeme dividendu proto, aby stát získal 40 miliard, 20 miliard z toho budou mít menšinoví akcionáři. Být menšinovým akcionářem v ČEZ, jak tady přepočítával a přeříkával pan předseda Senátu, kolega Vystrčil, tak na tom, co se děje, významně vydělávají. Myslet si, že menšinový akcionář ČEZ se bude chovat tak, jak jsou nabádány teď obce a města, že mají být solidární se státem, to je fikce, že by to tak mohlo být. Dokonce bych to od nich ani neočekával, dokonce nepovažuji ani já osobně jako Jiří Čunek ani nemravné za to, že nějaký pan Šnobr nebo Křetínský nebo kdokoli jiný, jestli je tam prý nějaký americký fond, že se nechová tak, že chce získat jako akcionář maximum. My jako stát se dlouhodobě nechováme jako ten, kdo vládne v ČEZ, a vládne podle zákona.

Jsem přesvědčen, vzal jsem si tady na pomoc Lidové noviny, čímž je nechci propagovat, jenom je tady článek: Ať ČEZ kvůli dani zažaluje stát. Žádá o to minoritní akcionář, pan Šnobr. Ten před nějakým časem byl v ČT24, v Událostech, komentářích. Byl tam označen jako expert na energie. On tam říkal: Je potřeba, aby stát si vzal maximální dividendu. Za tím jménem až úplně na konci bylo malinkým napsané: Minoritní akcionář ČEZ. Mně to přijde jako legrace, ze strany redakce a vůbec České televize. Ale faktem je, že oni tam dávají velké... Inzerci tam dělá, chápu, že je platí tím pádem, tedy věřím, že jenom přes reklamu. Ale ono by to mělo být tak, když mluví tento člověk, zcela jistě, já si ho vážím, je to jistě odborník, hlavně je to majitel nějakých akcií, tak má být napsané: Pan Šnobr, majitel akcií ČEZ. A pak, že je odborník, to je taky fajn. Aby ten posluchač to dočetl, aby věděl, kdo k němu mluví, protože on mluví ve svém zájmu. On ve svém zájmu chce, aby stát bral co nejvíce na té dividendě. Asi nemusím přepočítávat, kolik je to 20 miliard ku 40 a naopak. To znamená, za takový úrok si stát zcela jistě peníze nepůjčuje. To znamená 30 procent, 33. Stát si dnes půjčí, myslím si, tak kolem 6, 7 procent, bych to tipoval. Čtyřikrát 7 je 28, takže máme 4 roky do toho, než bychom, co ztratíme tím, že příští rok bude z roku 22 dividenda vyplacena zhruba v té oblasti 60 miliard korun. Nemá to být podle mě, protože ČEZ ty peníze potřebuje, ne že stát je potřebuje, to by bylo protiprávní, ale potřebuje je ČEZ právě na svou obnovu atd.

Jsem přesvědčen, že toto máme udělat, když se podíváte na tento článek, podíváte se na všechno to, co dělají akcionáři, četl jsem, že pan Křetínský vůči tomu, co dnes chceme udělat, odchází a převádí své aktivity do jiných států, aby unikl snaze státu. Pan premiér to označil za ojedinělý případ. Pan Šnobr je asi taky ojedinělý případ. Bohužel musím říct, že, já si pana premiéra jako člověka vážím, ale obávám se, že v této věci je bláhovým snílkem. Tito lidé se budou chovat, majitelé, menšinoví akcionáři, se budou chovat prostě tak, jak je to pro ně výhodné. Je od nás nemravné jako zástupců státu se domnívat, že jim budeme nasazovat psí hlavu za to, že se takto chovají, protože my jsme to měli předpokládat, měli jsme tyto zákony, tuto daň dát už na stůl dávno. Možná jsme měli udělat spoustu jiných věcí, ale to teď už bych asi byl dlouhý.

Tím chci říct, že využívám této příležitosti, abych přes všechnu nedokonalost tohoto zákona, mluvilo se tady o tom, četli jsme ty připomínky, mnohé nejsou liché, jsou pravdivé, přes všechnu nedokonalost tohoto zákona já ji podpořím, podpořím taky pozměňovací návrh s ohledem na obce a města, a to proto, aby si stát byl vědom, a vláda, že kroky, které dělá pozdě, že měla dělat včas, protože i města a obce musí bojovat o to svoje. Tak je to nastaveno. Já bych na závěr požádal pana ministra, aby skutečně vláda přemýšlela o tom, že stejně jako minoritní akcionáři se perou za svá práva, tak aby se i vláda prala za svá práva, nevyplatila dividendu ČEZ, žádnou, vyřešila 40 miliard půjčkou a nám se to finančně, nejenom finančně, v brzké době velmi vrátí, protože pak si ČEZ nebude muset brát peníze od státu na tu, aby dostavěl Dukovany nebo dělal cokoliv jiného.

Může to udělat za své peníze. Druhá věc je, že si myslím, že mnozí akcionáři by měli využít nabídku, kterou by jim měl dát stát v této souvislosti, protože by měli vědět, že stát začne vyplácet dividendu, až na to ČEZ bude připraven, to znamená ekonomicky vyzbrojen, ale nejenom, také tím, že bude zainvestován a podobně. To už naši vnuci budou vousatí. To znamená, že by stát měl být připraven vykoupit od minoritních akcionářů jejich akcie. Pak bychom nemuseli řešit těmito zákony cenu elektrické energie, mohli bychom ji řešit jiným způsobem, rychlejším a přímějším.

Ale jsem přesvědčen, k tomu vás vyzývám, pane ministře, abyste, já vím, že to má rozhodnout vláda, ale abyste postupoval tak, že dividenda vyplacena nebude, uvidíte, že za čas komunikace s minoritními akcionáři bude lepší než ta, že vám vzkážou, že se s vámi budou soudit. Děkuji za pozornost.

