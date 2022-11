Senátor Čunek: Samosprávy chtějí ušetřit, protože nebudou mít peníze

reklama

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Můj předřečník tady říkal, že na závěr své kariéry... Já zase na úvod své municipální kariéry, už tedy popáté, ale v různých obdobích... Asi by to bylo nadnesené, kdybych řekl, že to byl první dokument, ale zcela jistě mezi dokumenty, které mi ležely na stole první den, tedy na radnici, byla dohoda zahájit jednání s dopravcem o tom, že nebude dopravovat 14 autobusy, to znamená všemi, které jezdí po městě Vsetín, na plyn, takže tyto autobusy nebude používat, bude používat autobusy na naftu, protože je to pro nás významně výhodnější.

Samozřejmě jsem přiměl kolegy k tomu, abychom upgradovali ten výpočet, který je měsíc starý. Díky tomu, že plyn jde dolů, tak se už ta hladina vyrovnala. Nicméně si představme, pane ministře, tento zákon, který má nějaké sankce, jak se má municipalita chovat. To, že má sankce celý stát teď, když nebude implementovat tuto směrnici, jak předřečníci správně poznamenali. Jsem přesvědčen, že všechny tyto věci lidé rádi budou zavádět, municipality se skládají ze stejných lidí, jako jsou občané, fyzické osoby. Když na nás všechny, a teď to je jenom mírná odbočka, nezapomněl jsem, co chci říct k autobusům.

Ale podívejte se, co se stalo na trhu s energiemi a se solárními panely. Všechny zachvátila, minimálně nás všechny, všechny známé, co máme, zachvátila určitá touha začít být více samostatní. To znamená, že mnoho lidí, kteří aspoň trochu mají finanční prostředky na to, a možnosti tedy svého soukromého bydlení, tak instalují solární panely. Podívejte se, jak to běží. Není to proto, že je to nařízení EU. Je to proto, že je tady dotace státu, stát říká, dám vám 200 tisíc, když vy si za půl milionu pořídíte solární panely. Zhruba tak to vychází, těch 10 kW, je to 500 až 600 tisíc. Záleží na různé instalaci a podobně.

Už bych do toho teď nepřidával čerpadla a jiné věci, ale mluvím tady o této investici. Dokonce nemáme ani firmy, které by to instalovaly. Nejsou ani firmy, které stíhají měniče a všechny ostatní věci, teď myslím i panely, vyrábět, protože ta pobídka s tou vidinou, nejenom s výdělkem, ale i s tou vidinou určité bezpečnosti, to znamená, mám-li baterie, přežiji ještě den, než začne třeba zase svítit, ta pobídka stačila na to, abychom se začali chovat, řekněme, šetrněji k životnímu prostředí.

Teď tady přichází povinnost, kdy stát má být sankcionován, protože špatně vyjednal tu dohodu mezi EU a naším státem a ostatními státy. To znamená, ta dohoda, ale to tady asi víte všichni, vzniká tak, že s něčím přichází Evropská komise, probere se to v jednotlivých státech, potom ministři a premiéři o tomto jednají. Když přijmou v nějakém konsensu to, že tato norma je dobrá, samozřejmě zasahuje do toho Evropský parlament, se ukládají státům povinnosti.

Jsem přesvědčen, a nebudu to opakovat, tak jak bylo řečeno předřečníky, že se ukázalo, že toto není dobrá cesta. To je cesta, která stále vychází z té filozofie Green Dealu. Tam už odbočovat nechci, protože o tom jsme tady mluvili dost. A hlavně přesvědčení v určité době.

Ukázalo se, že to je špatně, že to není dobře. To znamená, že kdyby tady byla povinnost pro stát, že každé municipalitě či sám sobě, ale ono se to týká většinou, toto, municipalit, každé municipalitě je povinen přispět určitým procentem, když ona půjde tímto směrem, tak ona se rozhodne sama, ta samospráva. Nebude to muset být pod touto direktivou, vstupu do tohoto zákona. To je velký problém dnes pro nás, kteří pro toto máme zvednout ruku, i když víme, že tam mohou být nějaké sankce.

Pak je tady druhá věc, když se to nestane a náhodou pro to ruku Senát nezvedne, ano, půjde to zpátky k projednání, ale myslím si, že by se měla vláda zamyslet nad tím, jestli, a tam lze pořád ještě využít i našeho předsednictví, jestli neříct, že cesta tímto směrem není správná, že cesta pobídky se ukázala správná, ale cesta nařízení, kdy to municipalitám nařídí, teď se vracím k tomu svému začátku, nařídí něco, co se v určité chvíli zase nějaké krize, my jsme z ní nevystoupili, ale zřejmě v té krizi ještě dlouho nějaké budeme, tak se samosprávy začnou chovat tak, jak jsem řekl, že chtějí přejít na jiný typ nebo na fosilní paliva. Díky tomu chtějí ušetřit, protože nebudou mít peníze.

Tomu my bráníme uměle a vznikají tady škody pro municipality. Já jsem přesvědčen, že tento zákon v tomto smyslu je špatný, měli bychom jít cestou zaprvé té poznané zkušenosti, kterou teď máme, myslím s celým Green Dealem, ale to neznamená, že ho chci zabít celý, ale jít spíše cestou pobídky. To, jsem přesvědčen, že by měla být cesta v celé EU.

To, že to některé státy necítí, protože některé severské státy, které mají elektřinu velmi levnou, z vodních elektráren atd., či jiné státy, jak jsme tady ráno slyšeli pana premiéra, které mají své systémy, jako Španělsko, Portugalsko atd., to je jedna věc. Ale pro nás je v tuto chvíli tato věc nejenom nevýhodná, ale ona je z mého pohledu hloupá, protože ta zkušenost, kterou jsme udělali, ta nám velí, že bychom touto cestou jít neměli.

Děkuji.

