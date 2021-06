Senátor Čunek: Ti, kteří nepracují a nemají žádný příjem, těch se to týká minimálně

reklama

Vážený pane předsedo, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Pozměňovací návrh, který podávám, vychází z toho, že rodiny, které pracují a mají nějaký příjem – a to tady bylo také uvedeno v jednom případě paní ministryní, tak jsou de facto za to, že pracují, postihovány tím, že mají tím pádem snížené životní minimum rodiny. To znamená, přijde přídavek na dítě, to je testovaná dávka, která má stanovenou hranici. Pak tyto rodiny, které více vydělávají, přídavek na dítě nedostávají.

Já jsem přesvědčen – a vy si to tady možná mnozí pamatujete, že všechny dávky mají být logické. Já jsem byl proti tomu, abychom zvyšovali ošetřovné na 80 %, protože v kombinaci řekněme se sedmi dny práce v daném měsíci ta příslušná osoba může získat víc peněz, než když pracuje. To znamená, je to proti smyslu odměňování, aby někdo, kdo zůstane doma, měl víc, než kdyby zůstal pracovat. Ale naopak si myslím, že podpora rodin, ať už slevou na dani, což je také vynikající záležitost, tak ale i přídavkem na dítě by měla být co největší. A to z toho důvodu, že náklady, které vidíme kolem sebe, i s ohledem na inflaci a ostatní záležitosti, tak rostou. A rodiny, které jsou vícečetné, mají více dětí, jejichž rodiče navíc ještě pracují a mají nějaký příjem, tak de facto jsou v tomto smyslu bity za to, že tyto děti mají.

Přičemž, jak všichni vidíte na demografické křivce, my z pohledu porodnosti jsme ještě daleko od hranice, kdy by naše porodnost dosáhla čísla nad 2,0. A tím pádem bychom si zachovali počet lidí v našem národě a neklesali a nevymírali. Takže já dávám pozměňovací návrh, že v § 17, č. 2,70 nahradil číslem 3,40. A na konci se doplňuje věta: "Pokud se rodina skládá z více než čtyř společně posuzovaných osob, zvyšuje se koeficient o 0,7 za každou další osobu."

Při přijetí novely zákona by čtyřčlenná rodina, skládající se ze dvou dospělých a dvou dětí ve věku 4 – 6 let měla hranici příjmů na výplatu přídavků na dítě ve výši 41.218 Kč. Pokud by se rodině narodilo nové dítě, nárok na přídavek na dítě by byl do příjmu 48.507 Kč. Původně by tedy rodina měla nárok na přídavek na dítě, pokud by na jednoho jejího člena připadal příjem 10.304,50 Kč. Po narození nového potomka by na jednoho jejího člena připadal příjem 9.701 Kč. To znamená, že by tato částka klesla.

V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by hranice na nárok byla 57.684 Kč a na jednoho člena rodiny by připadal příjem 11.536 Kč. Růst koeficientu podpoří výrazněji vícečlenné rodiny než výpočet životního minima rodiny. Jelikož ten především v kategorii nejmladších dětí roste o velmi nízkou částku a nyní by více zohledňoval růst nákladů ve vícečetných rodinách a zachovával by podobný příjem na jednoho člena rodiny jako u rodin s méně členy. Vícečlenné rodiny by tedy nebyly postihovány za svou početnost a dávka by následně lépe naplňovala účel dávky, přídavek na dítě a podporovala zlepšení životní úrovně rodin s dětmi. Tím by umožňovala uchování sociálního smíru, o který v České republice hodně jde.

Já tím chci jenom podtrhnout to, že rodiny, ve kterých vůbec nepracují rodiče a nemají žádný příjem, tak těch se tahle záležitost týká minimálně. Toto podporuje rodiny, jejichž rodiče pracují a mají příjmy vyšší. Děkuji.

