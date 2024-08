Senátor Fischer: Digitalizace stavebního řízení? V sázce už je i důvěra občanů ve stát

Sleduji práce na opravách stavebního řízení. Od spuštění digitálního systému uplynulo 37 dnů a stále nefunguje.

Přitom hlasů vyslovujících obavy ze zavedení nepřipraveného systému bylo dost. 23. května dokonce prezident Petr Pavel se po jednání se starosty Pardubicka veřejně přimlouval, aby Ivan Bartoš odložil ostrý start digitalizace stavebního řízení. Podle prezidenta nebyla stoprocentně připravená a pro občany a firmy by to mohlo znamenat nepříjemnosti. Ministr Ivan Bartoš odmítl. Prezident měl pravdu.

Když v den, kdy všechno mělo běžet, tedy 1. července, tajemníci úřadů zveřejnili, že s politováním konstatují nefunkčnost digitálního stavebního řízení, bylo to jako volání na poplach. Nejvyšší úředníci poukázali na právní nedostatky, praktické problémy a nedostatečné proškolení. Později, 23. července, veřejně poukázali na trvající problémy, které mohou vést k právním sporům.

Apelovali proto na ministerstvo pro místní rozvoj, aby urychleně hledalo nápravu. Nabídli i veškerou pomoc ke spolupráci. V podobném duchu vyznívají apely Svazu měst a obcí nebo Komory architektů a dalších. Na systému se stále pracuje.

Proč se to stalo? Neznám zadání, ale podle všeho autoři digitalizovaného systému pracovali daleko od úředníků a nebrali do úvahy zkušenosti stavebních úřadů. Programátoři podcenili zkušenosti z terénu. Jenže práce vyškoleného úředníka, který dnes hledá na obrazovce řešení metodou pokus-omyl, není zadarmo. Platíme ji ze společných daní. Je tedy vrcholně nehospodárné, když z kvalifikovaného úředníka uděláme písaře, který opisuje informace nebo najde náhradní řešení a obíhá s papíry. To navíc může znamenat nesprávný úřední postup, který lze právně zpochybnit. O pocitu zmaru ani nemluvě, personální problémy jsou už dnes. Do konce června stavební úřady čelily přívalu nových žádostí podle starého zákona. Nový nefunkční systém a testování v ostrém provozu pak vytvořily doslova chuchvalec problémů.

Před několika dny jsem byl na stavebním úřadě. Rovnou jsem se úředníků opatrně přeptal, jak celou situaci vidí. To, co jsem si vyslechl, bylo skličující. Ve hře už není jen politická důvěra v ministra Ivana Bartoše, který spustil nedostatečně připravenou digitalizaci. V sázce je i důvěra občanů ve stát. Naplní úřady základní zákonnou roli? A kdy to bude? O tom, že nefunkční stavební řízení má hospodářské dopady doslova každý den, ani nemluvě.

Mgr. Pavel Fischer BPP



