Senátor Fischer: Hlásím, že tady nejsem za vládu, my máme pouze za úkol přijmout kvalitní zákon

Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové,

náš výbor o tomto návrhu změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, jednal dlouho. A než řeknu, jak budu hlasovat nebo pro co se budu dnes stavět, tak chci pouze říct, že v přípravách na projednávání této novely jsme si uvědomili, že tady nefunguje víc věcí. Jedna z nich je, že si musíme vyjasnit přesně, jak říkali moji předřečníci, jak to vypadá s pojištěním, s trhem s pojištěním. A proto se musíme ptát také po dohledu nad pojišťovnami. A ten vykonává centrální banka. Zdá se mi, že by bylo dobré se podívat na to, jak ČNB právě se zdravotními pojišťovnami, které nabízejí u nás cizincům pojištění, jak s tím pracuje, protože některé formy, které se potom ukazují, například při běžné policejní kontrole takového cizince se vlastně dochází k závěru, že se vykazují papíry, které nemusí být úplně v souladu s pravidly pro pojištění. Takže se podívejme na kontrolu pojišťoven.

Druhá věc je, podívejme se na to, jak s tím pracuje cizinecká policie. To je jeden ze závěrů našeho jednání VZOB, abychom se podívali na systém kontroly, do jaké míry takový policista, když provádí například kontrolu osobních dokladů, také ověřuje nezbytné zdravotní pojištění a jestli tam jsou skutečně předkládány dokumenty, které na trhu s pojištěním mají šanci obstát, nebo jestli jde o nějaký papír, který vlastně nezakládá právo na ošetření ve zdravotním zařízení. Tohle je věc, která nás zaujala a kterou si musíme jako bezpečnostní výbor a také jako senátoři dát za úkol, abychom se podívali ještě o krok dál, jak funguje kontrola nad pojišťovnami a jak funguje cizinecká policie ve chvíli, kdy zachytí dokument, který třeba neodpovídá kvalitě nebo míře nebo rozsahu pojištění, které u nás předpokládá zákon.

Ta novela, kterou máme dnes na stole, vlastně začala kvůli brexitu. Vraťme se na začátek. Je potřeba ji přijmout relativně brzo a neohrozit data přijetí jen proto, že chceme udělat něco skutečně dobrého, dokonce dokonalého. Proto se budu klonit k tomu, abychom přijali pouze ten pozměňovací návrh, který vytváří registr pojištěných a odstraňuje monopol pro VZP, a. s., tedy pro pojišťovnu. Ale v případě pojištění dětí cizinců, přestože důvodům velmi dobře rozumím, tak hlasovat dnes nebudu. Zdá se mi, že je to věc, kterou můžeme a musíme řešit, ale ne zrovna dneska. Mohli bychom ohrozit přijetí toho textu, který je důležitý také pro ministerstvo vnitra. Kdybychom dnes slyšeli vládu mluvit jediným společným hlasem, bude se mi rozhodovat určitě mnohem snadněji. Ale protože vláda začíná měnit stanoviska z pozitivních na neutrální, hlásím, že já tady nejsem za vládu, my máme pouze za úkol přijmout kvalitní zákon. A vláda, nechť se popasuje s tím problémem, který vidíme, že je skutečně zásadní. Mobilita kvalitních pracovníků do ČR je téma, řešme ho, ale nemyslím, že je potřeba ho řešit právě dnes formou, která by mohla nadělat víc škody než užitku.

Děkuji.

