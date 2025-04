Senátor Fischer: Je to doporučení Policie ČR, měli bychom jí naslouchat

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, zákon o zbraních a střelivu, tedy tisk 84/15, který teď projednáváme, přináší velmi důležité změny, byla tady už o nich řeč, tak jenom zdůrazněme, jak je důležité, že se propojuje registr pacientů s registrem nositelů zbraní, že se nastavuje jasný mechanismus pro to, aby lékař mohl okamžitě konzultovat registr, do kterého dosud neměl přístup, ve kterém uvidí, že dotyčný pacient má povolení k nošení zbraně. To vítám, protože to zlepšuje propojení právě zdraví a bezpečnosti, propojení velmi důležitých registrů, které má skutečně rozsáhlé dopady na bezpečnost občanů České republiky. Velmi vítám i zlepšení evidence střeliva, která má přijít s rokem 2028.

Když se vracíme k tomu, jak se tlumiče u nás změnou zákona v roce 2021 začaly využívat, ta legalizace tlumičů, jak byla umožněna, měli bychom si položit otázku, jaké poučení z toho můžeme vyvodit. Někteří už tady zmiňovali, že chybějí data. Já mám za to ale, že bychom měli být také vnímaví ke zkušenosti těch, kteří zasahují, to znamená ke zkušenosti policistů. O té se u nás na výboru debatovalo velmi často, a to především v návaznosti na tu tragickou událost na filozofické fakultě, kde jsme od samého počátku diskusí slyšeli z řad policie velké obavy z toho, abychom nepřehlédli, že útočník využíval tlumiče, že bychom měli právě tlumiče na krátké zbraně omezit. Jak tady bylo zdůrazněno, tlumič neztlumí ránu stoprocentně, ale tak, že ostatní, kteří ji zaslechnou, vlastně dezorientuje. Potenciální oběti netuší, že se jedná vysloveně o výstřel ze střelné zbraně. Namísto přirozené reakce, aby se ukryli, aby utíkali nebo aby bojovali, jsou dezorientovány a dokonce jdou vstříc útočníkovi, jak jsme také slyšeli.

Proto jsme projednávali i ten pozměňovací návrh, který tady avizoval pan senátor Láska. Opakovaně a jednomyslně jsme ho podpořili. Považuji totiž za důležité, abychom také navázali na doporučení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která právě v tomto smyslu doporučila změnu zákonů u nás. Kompromis, který nabízí senátor Václav Láska, se mi zdá kompromisem, který může ušetřit lidské životy. Tady jde o životy nejenom obětí, tady jde taky o životy zasahujících policistů, kteří jdou často vstříc při zásahu, a jsou doslova v první linii.

Jak známo, tlumiče, to je spotřební zboží. Takže obavy z toho, že tady budeme mít obrovskou koncentraci tlumičů, která nezmizí, jsou v tomto smyslu liché, protože ten tlumič časem ztrácí na účinnosti. Jde tady o život, a kdybychom tou změnou, kterou tady budeme projednávat, měli a mohli zachránit jeden lidský život, tak mně to dává smysl. Já potom, až bude podrobná rozprava, si rád vyslechnu to, co budete říkat, ale já tento pozměňovací návrh podporuji. Je to doporučení Policie České republiky a mám za to, že bychom měli naslouchat lidem, kteří nasazují své životy ve prospěch všech.

Mgr. Pavel Fischer BPP



