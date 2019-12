Senátor Goláň: Ševče, máš zaplacené daně? Nemáš? Tak zaplatíš dvakrát

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já souhlasím s tím, co tady řekl kolega Michael Canov, ten zákon musíme zamítnout už jenom z principu, tak jak byl prostě přijat. Já jsem k tomuto zákonu měl připravených 57 pozměňovacích návrhů. Ten zákon jsem prošel, nemůžu říct nic jiného, než že je to úplný nesmysl, co nám tady přišlo. Protože je tam 57 chyb, jako ukázkou jasnou jsem vám předložil pozměňovací návrh, kde vidíte, že od roku 2014 je nehorázná blbost, jinak to nemůžu říct, řeší to někdo v této novele, neřeší... Podobných věcí je tam, jak říkám, 57! Já jsem připraven udělat senátní iniciativu zákonu, abychom ten zákon napravili. Ale to, co nám přišlo, není žádná náprava. To je prostě... Ševče, máš zaplacené daně? Nemáš? Tak zaplatíš dvakrát. Prostě v tom státním rozpočtu to chybí, tam to chybí, tak to tam pojďme dát. Tady není snaha napravit něco, co tady nefunguje. Tady není snaha napravit těch 57 systémových opatření. Musím říct, že v těch 57 systémových nápravách jsou třeba i situace, které jsou ve prospěch státu, v neprospěch poplatníka, ale které jsou tam jako zbytečné výjimky, nesmyslné. Já si pamatuji, že v Otázkách Václava Moravce něco tady paní ministryně financí říkala o novém zákonu o daních z příjmů, oni ho tam mají dva roky, ale oni nám ho nechtějí dát, protože já si nedokážu představit, co odtamtud vyleze. Ale tlačíme na ně, chceme nový zákon, ten nový zákon tady nemáme, máme tady něco, co se tváří jako všespásné, jako něco, co řeší hazard, co řeší hlavně závislosti, ty závislosti tady máme 30 let. Proč je napravujeme teď? Když do toho lezeme, do toho šťáráme, tak to dejme do pořádku. Ne, my potřebujeme jenom vybrat daně, my nemáme čas na to něco napravovat, my nemáme čas něco vyřešit. My prostě do toho rýpneme tak, aby nám něco z toho káplo. To je smyslem a účelem této novely, která nám přišla z Poslanecké sněmovny. Vezměte si, že tady zaznělo od předkladatelky, že rostou mzdy a platy, ano, rostou, ale tady všichni vztáhli to pouze na nezdanitelnou část daně, na slevu na dani, ne nezdanitelnou část daně, slevu na dani, samozřejmě, abych byl přesný pojmově. Ale takových věcí jsou tam spousty. Jsou tam hranice, od kdy máte podávat přiznání, jsou tam hranice, kdy co je osvobozené, které příjmy v § 10 jsou osvobozené. Vždyť na ty se nesáhlo od roku 1998! Ale podívejte se, cena peněz je úplně někde jinde, platy jsou někde jinde. Proč tedy tsystém někdo neupravuje tak, jak běží kolem nás doba, jak se nám vyvíjí ekonomika? Protože to prostě není výhodné pro stát, dneska stát dělá všechno, co je výhodné pro něj. Podívejte se, tady jeden z mých předřečníků chválil změnu zákona o dani z nemovitostí. Ale nikdo z vás asi neviděl, jak ten § 4 odst. 1 písm. k) fungoval předtím, jak existoval předtím. Ano, rozšiřuje se to o tůňky, bažiny a všechno, ale za podmínky, že je to zapsáno v ekologickém registru. To tam každý nedostane. Ale co odtamtud vypadlo, osvobození ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Podívejte se, ostatní plochy jsou zdaněné mnohem víc než orná půda, ty mají prostě desetník za metr čtvereční, už mi psala jedna starostka, že je starostka, je samozřejmě příjemcem této daně, že to je naprostá nehoráznost, ale vypadly odtamtud ostatní plochy, které nelze žádným způsobem využívat. V katastru je zapsána taková ostatní plocha, je tam způsob užití, nelze žádným způsobem využít. Takovéto plochy byly právě v § 4 odst. 1 písm. k) osvobozeny. A ony nám odtamtud vypadly! To tady nikdo neřekl v důvodové zprávě, paní předkladatelka, že najednou zdaní 10 haléři plochy, které nelze žádným způsobem využívat. Protože to tam prostě je pro ně výhodné, protože to tam potřebují. Ale to není pro lidi! To je pro stát. Ale stát má být pro lidi, ne sám pro sebe... Takže pro mě celý tento zákon je naprosto nepřijatelný, je to politický paskvil, který si zaslouží jednu jedinou věc, ani pozměňovací návrh, zničit tím, že prostě budeme hlasovat pro zamítnutí. Děkuji.

Ing. Tomáš Goláň BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Fischer: Vláda nejenom že nebojuje se závislostmi, ale ještě vytváří prostor, aby počet závislých rostl Pavera (TOP 09): Zvyšovat daň u nejméně závadné loterie je opravdu tristní Ministryně Schillerová: U alkoholu dosahují celospolečenské náklady 59 miliard korun ročně Senátor Linhart: Zvyšování daní není pro blaho občanů, ale na rozdávání dalších dárečků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.