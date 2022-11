Senátor Goláň: Veškerou šedou ekonomiku nepokryjeme

reklama

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

mí předřečníci celkem vyčerpali celý materiál, nicméně já si ještě dovolím pár dalších poznámek. Samozřejmě mezinárodní spolupráce, je tam nový prvek ve věci daní. Mezinárodní spolupráce spočívá v tom, že je dokonce zaveden institut tzv. společné kontroly, to znamená, že kontrola může společně probíhat za spolupráce více států. Jsou tam možnosti telekonferencí, aby se mohly úřady vzájemně informovat.

Pokud žádáme jiný stát ve věci daní, ve věci nějakých našich poplatníků, tak musí stát do 60 dnů odpovědět. Pokud tak neučiní, musí to řádně odůvodnit. Já si myslím, že to je docela dobrý nástroj na větší páky na to, abychom si zajišťovali daňové příjmy i prostřednictvím zahraničního správce daně.

K těm platformám. Moc tady nezaznělo, co to je. Jsou to platformy typu AirBNB, Liftago, Uber a podobně. Tady oznamovací povinnost do 31. 1. mají pouze provozovatelé platformy. A pokud by provozovatelem byla fyzická osoba, tak tuto povinnost nemá. A ti provozovatelé poskytují informace Finanční správě a vůbec v rámci celé Evropy o tom, jaké tržby tam dosahují ti prodejci.

Je odhadováno, že právě prostřednictvím těchto platforem v rámci šedé ekonomiky v EU přicházíme o 1,1-2,7 mld. eur. Slyšíte, eur. Takže tady vidíme, že je to docela důležitý nástroj. A proto pro něj také asi hlasovali všichni poslanci v PS, abychom se dostali aspoň částečně – vždycky veškerou šedou ekonomiku nepokryjeme – aspoň částečně do šedé ekonomiky a podařilo se nám zdanit příjmy, které prostřednictvím platforem se realizují. Prostřednictvím prodejců, kteří platformu využívají a nabízejí kupujícím.

Když se podíváme, co to bude stát nás, tak náklady na software a zavedení této informační povinnosti nás budou stát 20-25 milionů, což je marginální částka proti tomu, co by to v budoucnu mělo přinést. Je tam další nárůst asi o dva pracovníky specializovaného finančního úřadu, protože specializovaný finanční úřad bude tuto agendu vést a bude ji celou provozovat. Vidíme, že je to velmi účinný efektivní nástroj, a proto i ÚPV na své 42. schůzi přijal usnesení, kdy doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit tento zákon ve znění postoupeném PS.

Děkuji vám za pozornost.

