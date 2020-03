Senátor Goláň: Zanechme hledání viníků a semkněme se

reklama

Chtěl bych se velmi upřímně omluvit za to, že jsem dříve zlehčoval nebezpečí nákazy koronavirem, bylo to ode mě velmi nezodpovědné. Teď, když jasně vidíme, že nemáme dostatek základních ochranných pomůcek, musíme být ještě zodpovědnější, než jsme si doposud dokázali vůbec představit a než nám svými opatřeními nařizuje vláda.

Vyzývám pro to všechny, kteří se vrátili ze zahraničí, aby dodržovali karanténu a ti, kteří se vrátili dříve, aby do karantény vstoupili dobrovolně. Stejně tak by měli učinit všichni, kteří vědí, že se s někým nakaženým setkali, nebo Ti, co se necítí zdravotně dobře.

Pokud jste v karanténě, ať už dobrovolně, či povinně, tak byste o tom měli informovat na připraveném formuláři vaši krajskou hygienickou stanici, my to učinili hned následující ráno po příjezdu. Každá hygienická stanice vám telefonicky se vším poradí a vše vysvětlí. Kontakty najdete i na webových stránkách krajských hygienických stanic. Oficiální počet lidí v karanténě uváděný na webu MZ ČR je totiž neuvěřitelně nízký!!! ZDE

Dále moc prosím, abychom teď zanechali hledání viníků této situace, ale abychom se semkli a chovali velmi zodpovědně. Každý, kdo má jakékoliv problémy, by se měl přihlásit a nechat otestovat. I když nejde přímo o vaše zdraví, můžete nakazit někoho, pro koho to bude smrtelné.

Na místě v této situaci je pouze osobní zodpovědnost, panika nic nevyřeší, naopak tuto naprosto kritickou situaci ještě zhorší. Pamatujte, jde o zdraví vás a vašich spoluobčanů, takže jakékoliv osobní pohnutky jdou stranou!!!

Vyzývám vládu, aby co nejdříve přesně zveřejnila, kolik má v současnosti respirátorů FFP3, a jaké má sjednány další dodávky a přesně v jakých termínech. Dále by měla zveřejnit, kolik je třeba respirátorů FFP 3 v této republice na jeden den. Nechci vládu lynčovat, to teď není na místě, ale chci, aby lidé věděli, jak moc je situace vážná!

Pokud nám vláda nedá aktuální a pravdivé informace o potřebě respirátorů na den a nesdělí, jak má zajištěny jejich další dodávky, lidé nebudou brát zavedená opatření vážně, budou situaci zlehčovat a budou se chovat nezodpovědně. Sám jsem toho zářným příkladem!!! V současnosti totiž máme zaděláno na to, abychom dopadli jako při záplavách v roce 1997 a v roce 2002, kdy jsme si mysleli, že se nic neděje a pak stáli po krk ve vodě!!! Už tu nevládne socialismus, abychom skutečné informace před lidmi tajili, jako tomu bylo třeba v případě havárie v Černobylu. Pokud je nedostaneme, budou Češi všechna opatření obcházet. Na to jsme nejlepší na světě!!!

Pro ty, co shánějí respirátory a dostávají různé nabídky, mám informaci, že respirátory dle americké normy N95, neodpovídají úplně evropským typům FFP3, ale chrání pouze jako vylepšená FFP2. Taková FFP2+. Kvalitě FFP3 pak odpovídají pouze americké respirátory N99 a N100, ty však nejsou na trhu k dostání nikde, stejně jako FFP3. FFP2 chrání pouze proti aerosolům, FFP3 i proti všem virům.

Moc děkuju paní MUDr. Evě Sedláčkové, ředitelce Krajské hygienické stanice ve Zlíně, jak vše zvládá a také i za to, že zavřela i mateřské školky. Myslím si, že je to naprosto správné opatření.

Děkuji i všem zdravotníkům, kteří jsou v první linii a kteří s nasazením vlastního zdraví každý den plní své povinnosti. Přístup infekčního oddělení v Uherském Hradišti, kde jsme byli na odběry krve, byl příkladný!!! Klid a lidský přístup, jaký jsme zažili my, je v této situaci to nejdůležitější, co lidé v této situaci potřebují. A nic to nestojí!

Moc děkuji i dalším složkám integrovaného záchranného systému za to, jak zatím celou situaci zvládají.

Nemohu zapomenout ani naše kamarády a známé, kteří když se dozvěděli, že jsme v karanténě, nám nabídli upřímnou pomoc.

Já rovněž nesedím s rukama v klíně, včera se mi podařilo pro jeden sociální ústav zajistit ochranné roušky. Kraj jim nedal nic...

